Trump aplaza ultimátum a Irán sobre el estrecho de Ormuz hasta el 6 de abril

Donald Trump anunció el aplazamiento del ultimátum dirigido a Irán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz. La medida ocurre en medio de negociaciones en curso y tras semanas de enfrentamientos iniciados el 28 de febrero por Washington e Israel contra Teherán.

El anuncio introduce una pausa temporal en la amenaza de ataques directos contra infraestructura energética iraní, al tiempo que se mantienen operaciones militares y presiones internacionales.

Trump aplaza ultimátum y continúan negociaciones

El gobierno de Estados Unidos confirmó que la fecha límite para que Irán reabra completamente el estrecho de Ormuz fue extendida hasta el 6 de abril, tras una solicitud del propio gobierno iraní. La decisión implica la suspensión temporal de posibles ataques contra instalaciones energéticas del país.

De acuerdo con la petición del Gobierno iraní (...) esta declaración sirve para anunciar que suspendo el periodo de destrucción de Plantas de Energía por 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026”, señaló el mandatario en su red Truth Social.

El sábado, Trump había dado primero 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de destruir las centrales eléctricas del país. El lunes, en un inesperado giro, anunció que ambos países habían iniciado negociaciones "muy buenas y fructíferas", por lo que concedió un nuevo plazo, de cinco días, que vencía este viernes.

“Las conversaciones continúan y (...) van muy bien”.

La Casa Blanca mantiene operaciones militares mientras en Irán busca una salida a la guerra. REUTERS

El aplazamiento se produce en paralelo a contactos diplomáticos. Según reportes de medios iraníes, Teherán entregó una respuesta oficial a una propuesta de 15 puntos presentada por Estados Unidos para intentar poner fin al conflicto.

Trump aseguró que Irán busca alcanzar un acuerdo, aunque reiteró su postura sobre la presión militar.

“Irán está deseando llegar a un acuerdo, no yo”.

El mandatario también mencionó la posibilidad de controlar el petróleo iraní como parte de los escenarios en análisis, en referencia a estrategias aplicadas previamente en otros países.

A nivel internacional, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pidió a Estados Unidos ejercer presión adicional sobre Rusia por su respaldo a Irán, ampliando el alcance geopolítico del conflicto.

Impacto energético por guerra en Irán

El estrecho de Ormuz se mantiene como uno de los puntos más críticos de la guerra. Esta vía conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es clave para el transporte de hidrocarburos a nivel global.

Por esta ruta marítima circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial, lo que la convierte en un eje estratégico para el suministro energético internacional.

La guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel ha incrementado la presión sobre esta zona, generando interrupciones en el tránsito marítimo y elevando la volatilidad en los mercados energéticos.

Irán ha utilizado su posición geográfica para influir en el flujo de buques, lo que ha derivado en advertencias constantes por parte de Washington sobre posibles acciones militares si se restringe el paso.

La situación ha provocado variaciones en los precios del petróleo y ha obligado a empresas energéticas y gobiernos a evaluar rutas alternativas y reservas estratégicas. Sin embargo, la capacidad de estas alternativas es limitada frente al volumen que atraviesa el estrecho.

El riesgo de ataques a infraestructura energética, tanto en Irán como en otros países de la región, añade un elemento adicional de incertidumbre. Las amenazas cruzadas incluyen posibles ofensivas contra plantas eléctricas, instalaciones petroleras y sistemas vinculados al suministro básico.

Con información de AFP y Reuters.