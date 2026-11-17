En la víspera de una reunión informal que ocurrirá en China, entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump en el marco del foro de APEC, el administrador en jefe de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, Terry Cole volvió a acusar que la corrupción en México permite la actividad ilícita de los cárteles del narco que amenazan con sus drogas a las comunidades en ambos lados de la frontera.

El funcionario dejó que ver que podrían venir nuevos señalamientos de estas redes de complicidad.

La corrupción en México está alimentando las redes de cárteles que amenazan a nuestras comunidades. La DEA sigue comprometida con exponer el nexo entre organizaciones terroristas extranjeras mortales y actores políticos corruptos para proteger vidas estadounidenses.

No nos estamos echando para atrás”, sostuvo.

El director de la DEA también se refirió a la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, el llamado “Jefe de Jefes" y fundador del Cártel de Guadalajara, a quien se le atribuye junto a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, la muerte del agente federal Enrique Camarena Salazar ocurrida en febrero de 1985.

El capo del cártel que construyó un imperio de violencia y orquestó el brutal asesinato del agente especial de la DEA Enrique “Kiki” Camarena ha muerto en custodia después de más de 37 años tras las rejas.

El sacrificio de Kiki nunca será olvidado, ni tampoco los criminales y la corrupción detrás de su muerte. Su valentía vive en cada agente que lleva a cabo nuestra misión, y nuestra búsqueda de la verdad y la justicia nunca terminará”, sostuvo.

Está próxima semana se cumplen siete meses de la acusación formal que hizo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra 10 funcionarios y políticos mexicanos, entre ellos el ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de mantener nexos con el crimen organizado.

Aunque hubo una petición de detenerlos y trasladarlos a una corte federal, la Fiscalía General de la República ha señalado que no cuenta con los elementos probatorios para cumplir esta petición.