Rusia bombardea intensamente Kiev y deja al menos 10 muertos

La ciudad de Kiev vivió la madrugada del jueves uno de los ataques más intensos desde el inicio de la invasión rusa. Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó 675 drones de ataque y 56 misiles, de los cuales fueron derribados 652 drones y 41 misiles. Aun así, el impacto fue devastador: al menos 10 personas murieron y 45 resultaron heridas.

Las sirenas antiaéreas sonaron durante horas y los residentes buscaron refugio en estaciones de metro mientras las explosiones sacudían la capital. “Todo ardía. La gente gritaba y pedía ayuda”, relató Andrii, vecino de un edificio residencial de la era soviética que colapsó tras el ataque.

Daños en infraestructura civil

El presidente Volodimir Zelenski informó que más de 20 sitios de la capital resultaron dañados, incluyendo edificios residenciales, una escuela, una clínica veterinaria y otras infraestructuras civiles. Los equipos de rescate trabajaron al amanecer entre escenas caóticas, removiendo escombros y recuperando cuerpos.

Rusia bombardeó intensamente Kiev con drones y misiles, dejando al menos 10 muertos y 45 heridos, según autoridades ucranianas. AFP

La policía confirmó que varios cadáveres fueron hallados en un mismo edificio destruido: tres hombres, tres mujeres y una niña. Zelenski subrayó que estos ataques demuestran que Rusia no tiene intención de poner fin a la guerra y pidió a los aliados que no guarden silencio.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunció que “Rusia se burla abiertamente” de los esfuerzos diplomáticos por la paz. Otros aliados de Ucrania también condenaron la ofensiva, que se suma a los ataques registrados en Odesa, Jersón y Járkov.

Nuevo revés para los esfuerzos de paz

El ataque ocurre apenas días después de que el presidente estadounidense Donald Trump negociara un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania, que generó esperanzas de paz pero estuvo marcado por acusaciones de violaciones de ambas partes.

Rusia bombardeó intensamente Kiev con drones y misiles, dejando al menos 10 muertos y 45 heridos, según autoridades ucranianas. AFP

El presidente ruso Vladimir Putin había sugerido el fin de semana que la guerra podría terminar pronto, aunque el Kremlin restó importancia a sus palabras y reiteró que Ucrania debe retirarse completamente del Donbás antes de cualquier negociación. Kiev rechaza esa exigencia, considerándola una capitulación.

Un alto funcionario ucraniano señaló que la magnitud del ataque del jueves estuvo vinculada a la pausa previa y coincidió con la reunión entre Trump y Xi Jinping en Pekín, lo que refleja cómo los movimientos diplomáticos internacionales se entrelazan con la dinámica militar en el terreno.

Información de AFP.