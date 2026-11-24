Por Libby George en Londres, Mayela Armas en Caracas y Rodrigo Campos en Nueva York

Por Mayela Armas, Libby George y Rodrigo Campos

CARACAS/LONDRES/NUEVA YORK. La deuda total de Venezuela asciende a unos 237 mil 500 millones de dólares, estimó el martes el Gobierno en un documento del marco macroeconómico publicado por el Ministerio de Finanzas, que podría servir de base para una de las reestructuraciones de deuda más grandes de la historia a nivel mundial.

El Gobierno de Venezuela, que presentó por primera vez en años un panorama integral de la economía con proyecciones de crecimiento, gasto, ingresos y deuda, prevé que la economía crezca hasta más del doble en los próximos cinco años, hasta alcanzar los 200 mil 900 millones de dólares, aunque el monto de la deuda es mayor.

El documento detalla que la deuda total incluye 110 mil 100 millones de dólares en eurobonos y 6 mil 400 millones de dólares en préstamos, a lo que se suman la deuda no financiera de la petrolera PDVSA, por 67 mil 300 millones de dólares, así como laudos arbitrales y préstamos bilaterales y con organismos multilaterales.

La deuda con China, que forma parte de los préstamos bilaterales, asciende a 16 mil 686 millones de dólares, mientras que los pasivos con Rusia suman 5 mil 80 millones de dólares, de acuerdo con el documento.

"A medida que se acumularon los desequilibrios fiscales y externos durante la década de 2010, la trayectoria de la deuda pública se volvió insostenible. Al mismo tiempo, las sanciones internacionales restringieron la capacidad de las autoridades para cumplir sus obligaciones de pago de la deuda y contribuyeron al aumento de la deuda pública total", señaló el documento. La deuda representa 242 por ciento del PIB, añadió.

Venezuela atravesó años de profunda crisis económica y política bajo el mandato de Nicolás Maduro, periodo durante el cual la economía se contrajo drásticamente, la producción petrolera colapsó y millones de venezolanos huyeron del país. La mala gestión crónica y las sanciones impuestas por Estados Unidos también dejaron al país cada vez más aislado del sistema financiero internacional.

El país incurrió en el impago de sus bonos internacionales en 2017 y permaneció, en gran medida, excluido de los mercados de capitales globales, hasta que los acontecimientos de enero, que incluyeron la detención de Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, abrieron la puerta a una nueva etapa de interacción internacional.

El Comité de Acreedores de Venezuela, grupo que representa a los tenedores de bonos internacionales, declinó hacer comentarios. Una nota al pie del documento señaló también que parte de la deuda comercial, los préstamos bancarios de PDVSA y la deuda no financiera constituían "deuda dentro del sector público" y, por tanto, no formarían parte necesariamente de un proceso de reestructuración.

Centerview, el asesor financiero que gestiona el proceso de reestructuración de Venezuela, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios; tampoco lo hizo el Fondo Monetario Internacional. El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió a una petición de comentarios sobre el análisis de sostenibilidad de la deuda.

"NORMALIZACIÓN DE LA DEUDA"

Los bonos soberanos de Venezuela, así como los emitidos por PDVSA, subieron más de cuatro centavos por dólar.

"La magnitud, diversidad y complejidad jurídica de estas obligaciones ponen de relieve la necesidad de adoptar un enfoque integral para la normalización de la deuda", señaló el documento. "Restaurar la sostenibilidad de la deuda pública requerirá un enfoque integral, anclado en un programa creíble de estabilización macroeconómica y respaldado por marcos institucionales reforzados", añadió.

En el marco macroeconómico, Venezuela estima que la economía crecerá 5 por ciento este año y proyecta una aceleración de la inflación. En el mediano plazo, se calcula que los precios se desacelerarán a dos dígitos, hasta llegar a un promedio de aproximadamente 24 por ciento, según el documento.

Los ingresos por exportaciones petroleras en 2026 se proyectan en 30 mil 100 millones de dólares, 70 por ciento más que en 2025.

Las exportaciones petroleras de Venezuela han ido en aumento desde un acuerdo en enero para suministrar crudo y combustibles venezolanos a Estados Unidos y otros destinos bajo la supervisión de Washington. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder luego de la captura de Maduro, ha señalado que existe la intención de atraer inversión para las áreas de petróleo, gas y minería.

La producción de crudo de Venezuela se encuentra en 1.2 millones de barriles diarios y en el documento se proyecta que llegará a 2.9 millones de barriles diarios en 2036. Para ese año, los ingresos se calculan en 59 mil 900 millones de dólares.

Para este año, el Ministerio de Finanzas contempla ingresos netos por hidrocarburos de 12 mil 800 millones de dólares, con un aumento progresivo hasta llegar a 18 mil 400 millones de dólares en 2031.

El documento muestra que el gasto público primario, que comprende el gasto del Gobierno central y los subsidios a los hidrocarburos asumidos por PDVSA, alcanzaría 29.7 por ciento del PIB en 2026, incluido 1.6 por ciento del PIB destinado a la reconstrucción tras los terremotos de junio.

También contempla que "el gasto disminuirá gradualmente hasta 25.3 por ciento del PIB en 2031 mediante un conjunto de medidas de contención del gasto", aunque no se detallan cuáles serían.

Desde hace cinco años, el Gobierno ha aplicado una política de ajuste fiscal que, entre sus objetivos, ha tenido frenar el avance de los precios. Esa política ha impactado en los salarios de los trabajadores. El documento menciona que los salarios medios del sector público, que promediaban 200 dólares mensuales en enero de 2026, llegarán a 561 dólares mensuales en 2032.