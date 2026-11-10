Detienen en Reino Unido a militar estadounidense señalado de realizar espionaje para Rusia

Un militar estadounidense de 41 años fue detenido el martes en el suroeste de Inglaterra, bajo sospecha de realizar actividades de espionaje para Rusia, informó la Policía Metropolitana de Londres.

El arresto ocurrió cerca de Gloucester y fue realizado por la unidad antiterrorista británica. En un comunicado, la corporación confirmó que Rusia es el país al que hacen referencia las acusaciones contra el hombre, aunque no proporcionó más detalles sobre las presuntas actividades de espionaje.

La investigación se lleva a cabo mediante la colaboración de autoridades del Reino Unido y Estados Unidos. La comisaria adjunta Vicki Evans destacó la coordinación entre ambos países para concretar la detención.

Esta detención y esta investigación de gran envergadura son el resultado de una estrecha colaboración entre las autoridades británicas y estadounidenses”, declaró.

FBI califica el arresto como una detención importante

El director del FBI, Kash Patel, también se pronunció sobre el caso y calificó el arresto como una operación importante relacionada con acusaciones de espionaje, las cuales consideró de máxima preocupación para Estados Unidos y sus aliados.

El funcionario advirtió que la investigación continúa y aseguró que la agencia no tolerará acciones que pongan en riesgo la seguridad nacional ni la de los países socios.

“

Este FBI no tolera a nadie que rompa su juramento a Estados Unidos y cuyas acciones pongan en peligro nuestra seguridad nacional y la de nuestros socios”, afirmó Patel.

El director de la agencia también señaló que, durante los últimos 21 meses, el FBI ha realizado 167 detenciones relacionadas con contrainteligencia y espionaje, lo que representa un incremento de 53 por ciento.

Patel agradeció la participación de las instituciones británicas y estadounidenses que colaboraron en el operativo, entre ellas la Policía Antiterrorista del Reino Unido, el servicio de inteligencia MI5, la Contrainteligencia de la Defensa británica y el Mando de Contrainteligencia del Ejército de Estados Unidos.

La Policía Antiterrorista británica advirtió que las acusaciones contra el militar son graves y que las indagatorias continúan activamente.