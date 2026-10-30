Latinos que apoyaron a Trump en 2024 ponen en duda su voto por guerra e inflación: "Nos traicionó"

Hace dos años, Fernando Núñez recorrió casa por casa con 40 grados Celsius en Arizona para ayudar a Donald Trump a regresar a la Casa Blanca. Pero en las elecciones de medio mandato de la próxima semana no votará por los candidatos respaldados por el presidente.

"Trump nos traicionó, dio un giro de 180 grados", se indigna Núñez, estadounidense de 22 años, de familia mexicana.

Las promesas del multimillonario republicano lo habían seducido: bajar los precios, poner fin a las guerras en el exterior y publicar íntegramente los archivos de Jeffrey Epstein.

Ahora está furioso por la falta de transparencia del gobierno sobre el caso del delincuente sexual, así como por la guerra contra Irán, que encarece los combustibles y alimenta una inflación persistente por encima de 3 por ciento.

La gasolina, el seguro, la comida: todo subió y está más caro que nunca", se queja este vendedor, que dice ganar mil 600 dólares al mes.

El voto latino fue crucial para que Trump ganará las presidenciales de 2024. AFP

"Se supone que no deberíamos estar en guerra con Irán. Solo estamos en esta guerra por culpa de Israel", agregó Núñez.

El 3 de noviembre afirma que votará por candidatos independientes, ni republicanos ni demócratas.

El giro a la derecha en Yuma

El condado de Yuma, donde vive Núñez, ilustra el viraje a la derecha dentro de la comunidad latina, una tendencia que contribuyó a la victoria de Trump en 2024. En este rincón del suroeste, donde el muro fronterizo entre Estados Unidos y México domina el horizonte, el republicano ganó por un margen de 20 puntos.

En Somerton, un pueblo agrícola casi completamente latino y tradicionalmente favorable a los demócratas, alrededor de 40 por ciento de los habitantes votó por Trump en 2024.

El alcalde Gerardo Anaya lo atribuye al descontento de sus vecinos por la inflación durante el mandato del demócrata Joe Biden, antecesor de Trump, y por la llegada diaria de miles de migrantes a la cercana frontera.

"Fue simplemente un voto contra el gobierno de Biden", resumió Anaya, alcalde de izquierda.

Quienes apoyaron a Trump afrontan ahora un "violento despertar", sostiene el alcalde.

Quejas en el súper y dudas en la barbería

En esta pequeña localidad rodeada de campos de lechuga, el estacionamiento del único supermercado hierve de quejas. Los residentes que hablaron con la AFP expresaron su indignación por el precio de la carne asada a la parrilla, al estilo mexicano, y el costo del diésel.

El vertiginoso aumento del precio del combustible ha encarecido una de las pocas aficiones locales: conducir vehículos todoterreno por el desierto. El aura de Trump como hábil empresario ya no convence.

Pensé que iba a arreglarlo todo, pero ahora no quiero tener nada más que ver con él", confesó un jardinero que pidió permanecer en el anonimato.

Residentes se quejan del precio de la carne asada y del diésel. AFP

La cantidad de migrantes en la frontera se redujo drásticamente. Pero este hombre de origen mexicano tolera las redadas que terminan con la expulsión de numerosos inmigrantes sin antecedentes penales.

"Dijo que iba a perseguir los criminales. Eso no fue lo que pasó", denunció el jardinero. "Es un racista y punto".

La desilusión del electorado latino está muy extendida, según los sondeos nacionales, y los demócratas esperan aprovecharla para recuperar el Congreso el 3 de noviembre.

Pero en Somerton, quienes se sienten decepcionados con el trumpismo no necesariamente vuelven a la izquierda: el jardinero piensa abstenerse.

Jaime Sánchez, barbero de 52 años, sigue indeciso. Votó por Trump por su oposición al aborto y su apego a los "valores familiares", aunque reconoce sentirse perplejo ante la política migratoria del presidente, que expulsa a padres y madres sin antecedentes penales y corre el riesgo de separarlos de sus hijos estadounidenses.

En una familia que no está unida hay más peligros: más pandillas, más drogas, porque no existe una figura de referencia que los guíe", se preocupó Sánchez.

"Veo mucha disconformidad", afirmó José Manuel Castro, pastor evangélico de la vecina ciudad de San Luis, quien vaticina un voto de castigo por parte de sus feligreses.