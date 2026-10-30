El costo de vida enfurece a los estadunidenses en las legislativas

Precios de la gasolina, los alimentos o la salud: los votantes estadunidenses han comenzado a dar su veredicto en las urnas sobre el gobierno de Donald Trump, molestos por el creciente aumento del costo de vida en Estados Unidos.

Muchos de ellos ya votaron de forma anticipada en las elecciones legislativas de medio mandato que se celebran el 3 de noviembre. Según una encuesta del Pew Research Center, 84 por ciento de los votantes tiene a la economía como su mayor preocupación.

Es ridículo. Todo ha subido, desde la gasolina hasta el transporte", dijo Kyler Daugherty, trabajador de la salud de 43 años, mientras cargaba gasolina en Fort Lauderdale, a una hora de Miami.

Los precios de los combustibles aumentaron 9.1 por ciento en septiembre, según cifras oficiales, un dolor de cabeza en Florida, donde las personas dependen del automóvil para sus desplazamientos. Los precios escalaron en los últimos meses en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que sacude los mercados energéticos.

"Afecta el transporte, los bienes, todo. Transportamos mucho por camión. Los boletos de avión han subido; mis boletos para ir a casa en Navidad ya se duplicaron", dijo Matthew Moore, abogado de 63 años, luego de ejercer su voto, sobre el efecto de la gasolina.

Una encuesta de Pew indica que 84 por ciento de los votantes considera la economía su mayor preocupación. AFP

Promesas que no convencen a todos

Trump consiguió la reelección en 2024 con la promesa de bajar los precios, que ya eran una preocupación para los estadunidenses durante el gobierno de su predecesor, el demócrata Joe Biden.

No le creí en ese momento y no le creo ahora. Muchas cosas tienen que cambiar para que los precios bajen", opinó Melissa Reer, trabajadora social de 49 años, después de votar.

Reer señala que su principal preocupación ahora son los aumentos en los seguros de auto y vivienda.

Dos decisiones de Trump han contribuido a la presión sobre los precios: los aranceles y la guerra con Irán, dijo William Galston, investigador del Brookings Institution.

"Está en manos del presidente eliminar la mayoría de los aranceles que impuso (...) y poner fin a la guerra que comenzó", afirmó Galston.

Sin embargo, para algunos votantes ya es tarde.

"Basándome en eso emití mi voto, en lo que siento sobre cómo han manejado la responsabilidad que los votantes les otorgaron", refirió Michael Childs, trabajador de la industria del entretenimiento de 62 años.

La Casa Blanca, por su parte, defiende que sus políticas revitalizan la economía y hacen más asequible la vida para los estadunidenses.

La Casa Blanca defiende que sus políticas revitalizan la economía y hacen la vida más asequible. AFP

Hogares que no alcanzan a cubrir sus gastos

Más allá de las campañas, millones de hogares estadunidenses no tienen ingresos suficientes para cubrir el costo de vida.

"Las dificultades económicas están empezando a extenderse en Estados Unidos, particularmente entre la clase media", advirtió Symeria Hudson, directora ejecutiva de United Way Miami, una organización sin fines de lucro y apartidista que trabaja en educación, estabilidad financiera y apoyo comunitario.

Cerca de 41 por ciento de los 132 millones de hogares estadunidenses vive por debajo de un umbral conocido como ALICE, una medición de United Way que identifica a personas que trabajan, pero cuyos ingresos no alcanzan para cubrir gastos básicos como vivienda, alimentos, transporte y atención médica.

"Continuamos alentando a los responsables de políticas públicas a entender esos números", dijo Hudson.

Para muchos votantes, sin embargo, las dificultades se reflejan más en los gastos cotidianos que en las estadísticas.

"No sé cómo voy a pagar (mis medicamentos). Literalmente estoy recortando dosis de ciertas medicinas porque digo: 'No puedo pagarlas'", lanzó Daugherty.