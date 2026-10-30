Francia moviliza 70 mil policías para otro sábado de protestas contra el alto costo de la vida

Francia se prepara para enfrentar este sábado su tercera jornada de movilización social en tres semanas, considerada por el gobierno de muy alto riesgo de alteraciones del orden público.

La primera jornada de estas manifestaciones contra el alto costo de la vida, el 17 de octubre, dio lugar a escenas de caos, con edificios públicos incendiados y saqueos de miles de comercios en los centros de las grandes ciudades, especialmente en París, Lyon (centro-este) y Marsella (sureste).

Esas movilizaciones convocaron entre 550 mil personas, según la policía, y 800 mil, de acuerdo con el sindicato de izquierda CGT.

Un dispositivo "excepcional" para el sábado

Por ese motivo, la policía reforzó de manera significativa su dispositivo durante la segunda convocatoria, el 24 de octubre, cuando en un clima mayoritariamente pacífico se manifestaron entre 410 mil y 800 mil personas, con algunos hechos de violencia aislados.

Para este sábado, que coincide con la fiesta de Halloween, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, afirmó el jueves que se ampliará un dispositivo de seguridad "excepcional" y alertó de una jornada "de riesgo muy elevado de alteraciones del orden público".

Nuñez se refirió a "numerosos llamados a cometer saqueos" en las redes sociales. Unos 70 mil policías y gendarmes serán movilizados. En París se cerrarán más de 40 estaciones del metro y los servicios de tranvía también se verán afectados.

Se prevén episodios de violencia urbana comparables a los del 17 de octubre a lo largo de toda la jornada", advirtió una fuente del entorno del ministro.

"Se temen intentos de destrozos y saqueos", añadió la misma fuente.

El 24 de octubre la protesta fue mayoritariamente pacífica. REUTERS

Tras la violencia del sábado 17 de octubre, el ministro hizo un mea culpa y reconoció que las autoridades habían perdido el control en algunas ciudades. Presentó su dimisión, que el presidente Emmanuel Macron rechazó.

Pulso judicial por el recorrido en París

El sábado, las concentraciones estarán autorizadas, pero no en los centros de las ciudades: se desarrollarán en las zonas periféricas, como el 24 de octubre, enfatizó Nuñez.

Sin embargo, este viernes los recorridos que presentaron la CGT y los chalecos amarillos en París eran objeto de una disputa en los tribunales, luego de que el Tribunal Administrativo autorizó el desfile por la plaza de la Bastilla, como querían los organizadores.

El ministro del Interior anunció que apelará la decisión en defensa del orden público.

"Estamos en un Estado de derecho, vamos a recurrir porque, si hemos suspendido este cortejo, es porque hubo daños, hubo enormes destrozos que se cometieron el 17 de octubre, saqueos", declaró Nuñez.

El Consejo de Estado es el órgano competente para pronunciarse en este caso y podría emitir su decisión durante la noche del viernes.