En plena campaña electoral, Netanyahu designa a Turquía como su rival

Jerusalén.

Tras más de dos años atacando a sus numerosos enemigos en Oriente Medio, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en plena campaña electoral, ha designado a otro rival: Turquía.

El bombardeo del martes a una base militar en desuso en el norte de Siria, a pocos kilómetros de la frontera turca, cristalizó la tensión entre ambas potencias.

Netanyahu aseveró que Turquía estaba tratando de establecer en la zona una presencia militar y que, después de ignorar las advertencias de Israel, se han "asegurado de que han entendido mejor el mensaje".

A la presión se sumó el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, quien escribió este jueves en X que el presidente Recep Tayyip Erdogan "está arrastrando a Turquía a una aventura peligrosa en Siria".

Turquía salió al paso de estos comentarios y negó este jueves tener "ninguna delegación militar" en ese aeropuerto sirio "antes o durante el ataque de Israel", según dijo el ministerio de Defensa.

Históricamente, el interés turco en Siria se ha concentrado en prevenir la actividad armada kurda, que solía usar el norte del país como base de sus ataques en Turquía.

En los últimos tiempos, además, ha respaldado al nuevo líder Ahmed al Sharaa, un ex yihadista cuyos hombres depusieron a fines de 2024 al presidente Bashar al Asad tras una larga y cruenta guerra civil.

- Un país con amigos poderosos -

El Likud, el partido derechista de Netanyahu que concurre a las elecciones legislativas del 27 de octubre, ha convertido esta rivalidad en argumento oficial de campaña.

En uno de los carteles desplegados puede verse a Erdogan con el jefe de Hezbolá Naim Qasem, el líder supremo iraní Mojtaba Jamenei y el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani: "Ellos quieren que Netanyahu pierda. No permitas que ellos ganen", dice el eslógan.

Erdogan ha fustigado reiteradamente la campaña militar israelí en Gaza tras el asalto de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Pero a diferencia de otros países atacados por Netanyahu, como Irán, Turquía tiene aliados muy poderosos.

Es miembro de la OTAN, y el propio Erdogan tiene una calurosa relación con el presidente estadounidense Donald Trump, cuyo embajador en Ankara, Tom Barrack, criticó a Israel por el bombardeo reciente a la base militar en Siria.

La relación de Ankara con Israel tiene también matices. Fue el primer país musulmán en reconocer al Estado de Israel, y ambos tuvieron una relación comercial robusta, si bien Turquía amenazó durante la guerra de Gaza con detener sus intercambios.

Yair Golan, líder del partido opositor israelí de centroizquierda Demócratas, dijo que el ataque en la base siria fue "provocador y peligroso". "Nos acerca más a una confrontación con Turquía y aumenta la distancia con nuestros aliados, empezando por Estados Unidos", afirmó.

"Una vez más, se está empleando la fuerza militar en base a consideraciones políticas, y una vez más, Israel paga el precio en términos de seguridad", añadió Golan.

- "La carta antiturca" -

Erdogan albergó a líderes del movimiento islamista palestino Hamás, y tiene muchos detractores en Israel, más allá del círculo del jefe de gobierno.

El opositor derechista y ex primer ministro Naftali Bennett acusó este mismo año a Netanyahu de ignorar "la nueva amenaza turca", centrándose sólo en Irán.

Gallia Lindenstrauss, investigadora senior en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional en Tel Aviv, comenta que el agresivo lenguaje de Erdogan ayuda poco.

"También preocupa que, al igual que Turquía albergó a Hamás, podría permitir que operen grupos armados dentro de Siria, que luego serían una amenaza para Israel", explica.

No obstante matiza que así como Israel ha creado lo que denomina una zona de seguridad en el sur de Siria, en general ha aceptado los intereses turcos en el norte del país.

"Netanyahu está usando la carta antiturca. Creo que lo ve como algo que tal vez puede unir a su base", resume Lindenstrauss.

La oposición acusa al longevo primer ministro conservador de 76 años de no haber logrado sus objetivos finales en las guerras de estos últimos años, ya que ni eliminó a Hamás ni derribó al régimen de los ayatolás en Irán, apunta Gönül Tol, investigadora senior del Middle East Institute en Washington.

Erdogan tiene muchos detractores en Estados Unidos, pero una acción más agresiva contra Turquía haría parecer a Netanyahu como "un líder irresponsable dispuesto a hacer cualquier cosa para atornillarse al poder" tras casi 19 años al mando, declara Tol.

"Si cruza ese umbral, [Netanyahu] debe entender que no será bueno para él".