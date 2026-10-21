Docentes y estudiantes protestan en Grecia por vivienda, educación y aumento del costo de vida

Miles de docentes y estudiantes salieron a las calles de Atenas para exigir mayores inversiones en educación pública, acceso a viviendas asequibles y medidas frente al incremento del costo de vida que afecta a la población griega.

La movilización, realizada este miércoles, también tuvo réplicas en otras ciudades del país como Tesalónica y Patras, donde distintos colectivos se sumaron a las demandas relacionadas con la situación económica y social.

Entre las principales exigencias de los manifestantes figura la adopción de políticas públicas que ayuden a enfrentar el encarecimiento de combustibles, rentas y productos básicos.

Los participantes criticaron que las ayudas actuales para vivienda resultan insuficientes frente al incremento de los alquileres. Diversas organizaciones señalaron que el subsidio anual de 120 euros no responde a las necesidades reales de muchas familias.

Como parte de las protestas, sectores del magisterio convocaron a una huelga nacional para respaldar las demandas relacionadas con el financiamiento educativo y las condiciones de vida.

Aunque algunos centros escolares continuaron operando, numerosos trabajadores de la educación participaron en las manifestaciones desarrolladas en distintas ciudades griegas.

La policía antidisturbios acompañó la marcha en Atenas y desplegó operativos preventivos a lo largo del recorrido.

Durante la jornada se realizaron revisiones aleatorias y controles de seguridad a personas que se dirigían a la concentración.

Debido a antecedentes de incidentes violentos en movilizaciones similares, varios comercios, cafeterías y establecimientos ubicados en la ruta de la protesta bajaron sus cortinas metálicas como medida preventiva para evitar posibles daños.