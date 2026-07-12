Fallece Lindsey Graham, senador de EU y cercano aliado de Donald Trump

El senador estadounidense Lindsey Graham, un influyente republicano que pasó de ser un crítico abierto de Donald Trump a convertirse en uno de sus aliados más leales en el Capitolio tras la llegada del magnate a la presidencia, murió a los 71 años.

Su oficina informó durante la madrugada de este domingo, a través de la red social X, que el legislador por Carolina del Sur falleció luego de una "enfermedad breve y repentina". Por su parte, NBC News reportó que personal de emergencias respondió la noche del sábado a una llamada por un paro cardíaco en su residencia ubicada en el Capitolio.

Poco después de darse a conocer la noticia, Donald Trump calificó a Graham como "una de las mejores personas y senadores que he conocido", además de describirlo como un patriota trabajador.

Donald Trump calificó a Graham como "una de las mejores personas y senadores que he conocido". Foto: Reuters.

De crítico a uno de los principales aliados de Trump

Durante la campaña presidencial de 2016, en la que Graham fue uno de los varios republicanos que buscaron sin éxito la nominación frente a Trump, publicó en redes sociales un mensaje que se volvió ampliamente conocido: "Si nominamos a Trump, seremos destruidos (...) y lo mereceremos".

Con el paso de los años, el senador terminó por convertirse en uno de los más firmes defensores del presidente dentro del Partido Republicano. Sin embargo, también expresó diferencias en algunos temas, como la decisión de principios de 2025 de conceder el indulto a unos 1,500 simpatizantes de Trump que participaron en el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, al considerar que esa medida podría provocar más violencia.

Reconocido por su postura de línea dura en materia de defensa, el sitio oficial del senador señalaba que impulsó de manera constante resultados en la guerra contra el terrorismo para proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. También fue un destacado respaldo de Israel y Ucrania, además de mantener una posición crítica frente a Irán.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, publicó en X que estaba profundamente entristecido por la muerte de Graham, a quien describió como un político "que estuvo junto a Israel en sus momentos más difíciles".

Su último mensaje sobre la guerra en Ucrania

Apenas el viernes, Lindsey Graham afirmó que China podría desempeñar un papel determinante para presionar a Rusia a iniciar conversaciones de paz y contribuir a poner fin a la guerra en Ucrania.

Visitante frecuente de ese país, Graham se reunió en Kiev con el presidente Volodímir Zelenski, con quien habló sobre las necesidades de defensa aérea de Ucrania y un proyecto de ley de sanciones contra Rusia, de acuerdo con el mandatario ucraniano.

El senador sostuvo que fortalecer las capacidades militares de Ucrania y coordinar las sanciones con un esfuerzo diplomático podría obligar a Moscú a iniciar negociaciones.

El camino para poner fin a esta guerra, el camino hacia la paz, pasa más por Pekín que por Washington, Kiev o Moscú", declaró Graham ante periodistas en la plaza Mijáilivska de Kiev. Añadió que China tiene una influencia desproporcionada y expresó su deseo de que la utilice "por el bien del mundo".

También afirmó: "No creo que (el presidente ruso, Vladimir) Putin esté ahí todavía, pero no haría falta mucho para llevarlo hasta ahí".

En los últimos años, Graham se desempeñó como presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado y además integró las comisiones de Asignaciones, Judicial y Medio Ambiente y Obras Públicas.

Exabogado de la Fuerza Aérea y miembro de la Guardia Nacional Aérea de Carolina del Sur, fue elegido al Senado de Estados Unidos en 2002. Antes de ello, en 1994, obtuvo un escaño en la Cámara de Representantes por el tercer distrito congresional de Carolina del Sur, según información de su sitio oficial.

Lindsey Graham no estaba casado y residía en Seneca, Carolina del Sur.

Con información de Reuters.

*mcam