Decenas de cabezas de yeso y fragmentos de estas esculturas fueron halladas en el sitio arqueológico El Mirador, una megaciudad maya en el norte de Guatemala, informaron este miércoles arqueólogos.

La cultura maya tuvo su mayor esplendor en el llamado período clásico (250-900 d.C.) y entró en decadencia en el período postclásico (900-1200 d.C.). Abarcó una extensa área mesoamericana en el sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice.

Las piezas datan del período clásico tardío, entre 600 y 900 d.C. AFP

Cabezas de estuco con forma de deidades

Se trata de unas 40 piezas completas y partes de cabezas hechas con estuco, o masa de yeso, con forma de deidades mayas que datan del período clásico tardío (600-900 d.C.), explicó a periodistas Douglas Mauricio, uno de los investigadores en el sitio.

Muchas de las piezas aún se encuentran en fase de restauración. La AFP pudo documentar tres de las cabezas en un laboratorio de Ciudad de Guatemala.

Enrique Hernández, otro de los arqueólogos en El Mirador, dijo a la AFP que, además de las cabezas, también fueron halladas más calzadas y un asentamiento ubicado en uno de los límites de las "carreteras" en el sur de la ciudad. Según explicó, este lugar será investigado para corroborar la premisa de que la megaciudad tenía la capacidad de controlar toda la región.

Las piezas se restauran en un laboratorio de Ciudad de Guatemala. AFP

LiDAR revela autopistas entre la selva

El Mirador, descubierto en 1930 en el selvático departamento de Petén, es considerada una de las primeras ciudades Estado mayas.

Los nuevos hallazgos se lograron gracias a la tecnología LiDAR (Light Detection And Ranging), un dispositivo que mide distancias y detecta formas con pulsos de láser.

Con mediciones hechas con aeronaves y drones desde 2015, los expertos a cargo de la investigación han localizado en El Mirador cientos de asentamientos antiguos y una red de autopistas entre la espesa vegetación de la zona, cercana a la frontera con México.

El Mirador empezó a ser ocupada en el período preclásico medio (600-300 a.C.) y su mayor apogeo ocurrió en el preclásico tardío (300 a.C.-250 d.C.).

En el sitio se encuentra también La Danta, una de las pirámides más grandes del mundo, con 72 metros de altura, 600 metros de largo y 300 metros de ancho.