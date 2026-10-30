Roban protecciones de 10 petrograbados prehispánicos en Cuahilama, Xochimilco

Juan Carlos Campos Varela, arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), reportó que, desde julio pasado, personas no identificadas retiraron la señalética y las estructuras que protegían los petrograbados del sitio arqueológico de Cuahilama, en Xochimilco, lo que ha dejado a la intemperie los vestigios, exponiéndoles a posibles afectaciones y vandalizaciones, ya que es un área que no cuenta con seguridad pública las 24 horas.

El tema lo expuso ayer en el XLIII Simposio Internacional de Icomos Mexicano, realizado en el exconvento de San Bernardino de Siena, en la alcaldía Xochimilco, el cual concluirá mañana.

En entrevista con Excélsior, Campos Varela aseguró que ya se tramitó el seguro para reponer las estructuras de protección y, por ahora, están en la etapa de conciliación con la aseguradora

para tratar de reponer la infraestructura que protege a estos petrograbados y volver a poner en valor a estos monumentos arqueológicos”.

Sin embargo, detalló que aún falta que se concrete la declaratoria del sitio como zona arqueológica, trámite que involucra a diversas autoridades y, de momento, se encuentra en la oficina jurídica de la Presidencia.

En julio pasado se registró el robo y la destrucción de la señalética de identificación en ese espacio. Foto: Cortesía INAH/ Ciudades Patrimonio

Campos Varela aseguró que cada año, a través de la Coordinación Nacional de Arqueología y la Dirección de Evaluación y Coordinación de Proyectos, “se ha venido ejerciendo un cierto presupuesto para realizar trabajos de conservación preventiva sobre cierta infraestructura de protección de los petrograbados”.

Los trabajos más recientes concluyeron en febrero de 2026,

aunque a mediados de julio pasado tuvimos un reporte comunitario acerca de que estaban empezando a atacar las estructuras metálicas. Fuimos al sitio y, efectivamente, se dio la destrucción y el robo de la señalética de identificación y de descripción de los monumentos”, expuso.

En consecuencia, el arqueólogo y el INAH activaron los protocolos para la cobertura del seguro y así reponer las protecciones, ante lo cual elaboró el dictamen de daños, levantó la denuncia penal federal por la destrucción de la infraestructura que protege los petrogrados; y contactó a la alcaldía Xochimilco para que el sitio recibiera seguridad pública.

El arqueólogo del INAH Juan Carlos Campos Varela participó ayer en el Simposio Internacional de ICOMOS Mexicano. Foto: Juan Carlos Talavera.

¿Cuántas estructuras de protección resultaron afectadas? “Resultaron afectadas 10 estructuras”.

¿Qué es lo que se pone en riesgo? “El monumento arqueológico en sí mismo, porque se contaba con un resguardo acorde a las características del entorno, que es a cielo abierto y sin ninguna garantía de seguridad con patrulla o agentes en el sitio. La afectación también tiene que ver con la apreciación de los petrograbados y la visita turística.

Y también todo el trabajo que veníamos realizando (de investigación y restauración). No voy a decir que se invirtieron millones de pesos, pero sí se le dio mantenimiento, cambios de cubiertas de policarbonato y reposición de varillas”, abundó .

¿Las protecciones fueron retiradas con alguna intención? “En este caso sí: fue claramente desmantelar toda la estructura. Quiero pensar que es para llevar el fierro al kilo. Los monumentos no están dañados, pero es evidente que sí pueden sufrir daños”.

¿Algún petrograbado ha sido grafiteado? Hasta el momento no, pero como es un área abierta y no tenemos vigilancia, hay una vulnerabilidad alta”.

¿Cuál ha sido la respuesta de la alcaldía? “Ninguna. Les hemos dirigido oficios, los han recibido, pero no hay respuesta por parte de seguridad pública de la alcaldía. Sin embargo, mantenemos un contacto a través de la Coordinación de Asesores y con la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr).

¿Cuántos petrograbados hay en este espacio? “Hay 16. Sin embargo, son 10 a los que puede acceder la visita pública”.

¿Qué faltaría para concretar la declaratoria de zona arqueológica de Cuahilama? “Considero que hace falta una acción más sistemática y consistente por parte del gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Xochimilco. Siento que la autoridad podría intervenir aún más para la definición de la tenencia de la tierra, que es el principal obstáculo para el proceso de declaratoria, porque si no implicaría un proceso expropiatorio”.