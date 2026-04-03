Desaparecen peligrosas muestras de virus de una universidad en Brasil

La desaparición de material biológico altamente sensible dentro de una universidad en Brasil encendió alertas en la comunidad científica y en las autoridades sanitarias. El caso ocurrió en la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), donde una serie de muestras virales fue retirada sin autorización de un laboratorio de alta seguridad.

El incidente, que inicialmente se manejó de forma interna, derivó en una investigación federal tras confirmarse que los protocolos de bioseguridad habían sido vulnerados. La Policía Federal brasileña intervino y detuvo a una investigadora vinculada al laboratorio, quien posteriormente fue liberada bajo condiciones mientras continúan las indagatorias.

Desaparición de virus en laboratorio

El hallazgo se produjo a mediados de febrero, cuando personal autorizado detectó irregularidades en el almacenamiento de muestras dentro de un laboratorio clasificado como nivel de bioseguridad 3 (BSL-3). Este tipo de instalaciones está diseñado para trabajar con microorganismos capaces de provocar enfermedades graves y que requieren estrictos controles de acceso, manipulación y confinamiento.

Entre los agentes involucrados se encuentran cepas de influenza tipo A, como H1N1 y H3N2, virus conocidos por su capacidad de transmisión y por haber estado asociados a brotes epidémicos en el pasado. También se reportó la presencia de otros patógenos de origen animal y humano.

Las investigaciones indican que las muestras fueron trasladadas fuera del área autorizada sin cumplir los procedimientos establecidos. Posteriormente, parte del material fue localizado en distintos puntos dentro del mismo campus universitario, incluyendo equipos de refrigeración y zonas destinadas a desecho, lo que evidenció una manipulación irregular.

La científica Soledad Palameta Miller, de 36 años, fue detenida bajo sospecha de participar en la sustracción. Está imputada por delitos como hurto agravado, fraude procesal y transporte ilegal de organismos genéticamente modificados.

Tras su comparecencia judicial, obtuvo libertad provisional con restricciones, entre ellas la prohibición de ingresar a la universidad y de salir del país sin autorización. Las autoridades no descartan la posible participación de otras personas y continúan analizando su entorno profesional.

Recuperación del material y control

A pesar de la gravedad del incidente, las autoridades brasileñas confirmaron que todo el material biológico fue recuperado y nunca salió del campus de la Unicamp. Esto permitió descartar, hasta el momento, cualquier riesgo de exposición externa o propagación de los virus.

Las muestras fueron aseguradas y trasladadas a instancias competentes, incluyendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para su análisis y resguardo bajo condiciones controladas. Asimismo, se dio intervención a organismos sanitarios para evaluar posibles implicaciones.

La universidad informó que colabora plenamente con las autoridades y que inició una revisión interna de sus protocolos de bioseguridad. En un comunicado, el rectorado señaló que respetará el debido proceso y evitará pronunciamientos que puedan comprometer la investigación en curso.

El caso ha reabierto el debate sobre los controles en laboratorios de alta contención, especialmente en contextos donde se manipulan agentes con potencial epidémico. Expertos advierten que, aunque no hubo consecuencias sanitarias en este episodio, fallas en los procedimientos podrían tener impactos significativos si no se corrigen.

Por ahora, la investigación sigue abierta y bajo reserva, mientras las autoridades buscan determinar con precisión cómo se produjo la extracción no autorizada y si existieron motivaciones adicionales detrás de la manipulación del material biológico.