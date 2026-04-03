En plena misión lunar, afilan tijera a la NASA; Artemis II “avanza exitosamente”

La misión Artemis II de la NASA “avanza exitosamente” hacia la Luna, pero en tierra, el gobierno de Donald Trump prepara para la agencia espacial un recorte de 5 mil 600 millones de dólares para 2027.

De acuerdo con el proyecto presupuestario, que publicó la Casa Blanca vía internet, esta reducción de fondos es de 23%, y se da mientras la NASA planea nuevas misiones en el marco del programa lunar insignia de Estados Unidos.

En la propuesta se plantea la disminución de 3.4 mil millones de dólares a los programas científicos de la agencia al cancelar 40 misiones.

También se impulsa la disminución de recursos de una misión para recuperar muestras de suelo recolectadas en Marte, que la Casa Blanca citó como un ejemplo de gasto innecesario.

El presupuesto respalda los esfuerzos de la NASA para mantener la misión dentro del calendario, eliminando requisitos innecesarios y simplificando procedimientos operativos complejos con el fin de tomar una ruta más directa hacia la Luna”, reza la iniciativa de la Casa Blanca.

Foto: NASA.

Como parte del anuncio, hay un retiro de 1.1 millones de dólares para la Estación Espacial Internacional.

En la propuesta presupuestaria, el presidente estadunidense solicitó, además, una reducción de 10% en el gasto discrecional no destinado a defensa para el año fiscal 2027, así como un aumento del gasto en Defensa de 500 mil millones de dólares, mientras el país continúa su guerra contra Irán.

En tanto, en el espacio profundo, el vuelo de la misión Artemis II “continúa desempeñándose bien en general y la tripulación se encuentra con muy buen ánimo”, dijo en conferencia Lakeisha Hawkins, administradora asociada interina de Sistemas de Exploración de la NASA para la misión en curso.

Trump pide recorte a la NASA pese a éxito de Artemis

En el día 3 de la misión Artemis, el gobierno del presidente Donald Trump propuso un recorte al presupuesto de la NASA de un total de cinco mil 600 millones de dólares para 2027.

En contraste, el republicano planteó un incremento histórico al Departamento de Guerra, en medio de la ofensiva contra Irán.

De acuerdo con el proyecto presupuestario, que publicó la Casa Blanca vía internet, este recorte supone una reducción de 23%, mientras la NASA planea una serie de nuevas misiones en el marco del programa lunar insignia de Estados Unidos.

Dentro del recorte, disminuirían 3.4 mil millones de dólares a los programas científicos de la agencia al cancelar 40 misiones.

También se plantea la disminución de recursos de una misión para recuperar muestras de suelo recolectadas en Marte, que la Casa Blanca citó como un ejemplo de gasto innecesario.

El presupuesto respalda los esfuerzos de la NASA para mantener la misión dentro del calendario, eliminando requisitos innecesarios y simplificando procedimientos operativos complejos con el fin de tomar una ruta más directa hacia la Luna”, reza la iniciativa de la Casa Blanca.

Foto: NASA.

Como parte del anuncio, también hay una disminución de 1.1 millones de dólares para la Estación Espacial Internacional.

El presupuesto reduce el financiamiento para la investigación y el desarrollo tecnológico que no está impulsado por las necesidades de los usuarios o que desperdicia recursos limitados”, agregó la Casa Blanca.

La propuesta surge mientras el administrador de la NASA, Jared Isaacman, intenta reformar el programa espacial del país.

En marzo pasado, Isaacman anunció una serie de cambios que pretende implementar en la agencia, como la transición hacia cohetes comerciales para los lanzamientos a la Luna, acelerar el ritmo de las misiones y establecer una base lunar que costará 30 mil millones de dólares en la próxima década.

Incluso esta solicitud llega en un momento decisivo para el programa espacial civil de Estados Unidos.

El rápido progreso tecnológico, la intensificación de la competencia global y una capacidad comercial sin precedentes están redefiniendo el entorno estratégico en el espacio.

En tanto, Trump solicitó una reducción de 10% en el gasto discrecional no destinado a defensa para el año fiscal 2027, así como un aumento del gasto en Defensa de 500 mil millones de dólares, mientras el país continúa su guerra contra Irán.

El presidente Donald Trump prometió reinvertir en la infraestructura de seguridad nacional de Estados Unidos para garantizar que el país esté a salvo en un mundo peligroso. El presupuesto de 2027 cumple esa promesa y aseguraría que Estados Unidos continúe manteniendo el ejército más poderoso y capaz del mundo”, reza la petición enviada al Congreso.

Los astronautas a bordo de la nave Orión, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, llevan a cabo sus actividades como lo tenían programado. Foto: NASA.

En el espacio profundo impera el buen ánimo

En el tercer día de vuelo de misión Artemis II, la NASA reportó el avance y el estatus de los cuatro astronautas que van con destino a la órbita lunar.

La misión continúa desempeñándose bien en general y la tripulación se encuentra con muy buen ánimo”, dijo Lakeisha Hawkins, administradora asociada interina de Sistemas de Exploración de la NASA para la misión de sobrevuelo Artemis II.

Ayer, en una conferencia de prensa, Hawkins se unió a otros funcionarios de la NASA en el Centro Espacial Johnson para ofrecer una actualización del estado de la misión Artemis, que es la primera misión tripulada alrededor de la Luna desde el fin del programa Apolo en 1972.

Se abordaron varios temas, entre ellos la comodidad climática de la nave, el bienestar de la tripulación, el desempeño de la nave Orión y qué se puede esperar durante la pérdida de señal cuando la tripulación de Artemis se encuentre en el otro lado de la Luna.

Los astronautas a bordo, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen realizaron una serie de pruebas cerca de la Tierra dentro de las 24 horas posteriores a su exitoso lanzamiento para garantizar la fiabilidad de su nave espacial.

*mcam