Estados Unidos plantea aumento histórico en gasto militar en medio de guerra con Irán

La Casa Blanca envió un proyecto de presupuesto de defensa al Congreso por 1.5 billones de dólares para 2027, en momentos en que Estados Unidos enfrenta importantes gastos por la guerra en Irán.

Si es aprobado, los gastos militares pasarán de 1 billón de dólares en 2026 a 1.5 billones en 2027, según el documento presentado al Congreso.

Sería el mayor incremento desde la Segunda Guerra Mundial, refiere la prensa estadounidense, e implicaría un aumento de 42 por ciento en el presupuesto global del Pentágono.

Los gastos no militares disminuirían 10 por ciento (unos 73 mil millones de dólares), mediante la "reducción o eliminación de programas progresistas, politizados y derrochadores".

Estados Unidos es por lejos el país con el más alto presupuesto en defensa.

Trump plantea priorizar defensa sobre programas sociales federales. Freepik.

En los preparativos para la publicación de la propuesta, el presidente y sus asesores han subrayado la urgencia de aumentar el gasto en defensa, al hacer énfasis en la necesidad de reponer las reservas de armamento y otros recursos militares por la guerra en Irán.

Medios estadunidenses, que citan sesiones informativas a puerta cerrada en el Congreso, informaron de que la guerra con Irán podría costar hasta 2 mil millones de dólares al día.

El presidente Donald Trump ha presentado el aumento del gasto en defensa como una necesidad urgente, argumentando que la inversión militar debe tener prioridad en tiempos de guerra, incluso a costa de los programas sociales federales.

No es posible que nos encarguemos del cuidado infantil, Medicaid, Medicare", dijo Trump en un reciente evento privado, y añadió que esas responsabilidades podrían gestionarse a nivel estatal mientras Washington se concentra en la "protección militar".

"Guerra imprudente"

El borrador de presupuesto, publicado en forma de resumen, no es vinculante, pero sirve como una referencia sobre las prioridades del gobierno a medida que el Congreso comienza a redactar la legislación.

Los congresistas tienen la facultad de reformar o rechazar el plan.

Trump ha instado al Congreso a aprobar la mayor parte del presupuesto de defensa -más de 1.1 billones de dólares- mediante el proceso habitual de asignaciones, mientras busca sacar adelante otros 350 mil millones utilizando un mecanismo partidista que evitaría que el apoyo demócrata fuera necesario.

Extraoficialmente, la guerra contra Irán podría costar a EU hasta 2 mil millones de dólares al día. AFP

Los líderes republicanos se han mostrado receptivos a ese enfoque, especialmente mientras presionan por un aumento del gasto en defensa y para aplicación de las leyes de inmigración.

Pero el plan podría enfrentar resistencia dentro del propio partido de Trump, donde algunos legisladores son reticentes a profundizar los déficits federales.

Estados Unidos ya registra un déficit fiscal que se acerca a los 2 billones de dólares, con una deuda total que supera los 39 billones, lo que deja un margen fiscal limitado para nuevos gastos sin ampliar aún más la brecha.

Legisladores de ambos partidos también han expresado inquietud por la magnitud del aumento del gasto militar propuesto, especialmente porque el gobierno ha ofrecido pocos detalles sobre la evolución del conflicto con Irán.

Existe un escepticismo similar respecto a los recortes internos, muchos de los cuales el Congreso ha rechazado anteriormente.

Los proyectos de ley de gasto aprobados a principios de este año preservaron en gran medida la financiación de programas que la Casa Blanca vuelve a intentar reducir o eliminar ahora.

El pueblo estadunidense quiere atención médica, no guerra. El gobierno de Trump ha gastado miles de millones en una guerra imprudente con Irán pero SE NIEGA a incrementar la financiación para la atención médica", dijeron los demócratas de la Cámara en un comunicado en redes sociales. "Es cruel, y los demócratas de la Cámara no lo apoyarán".

Con información de AFP.