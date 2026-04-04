Frentes Políticos / 4 de abril de 2026

1. Cobertura. El gobierno de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, coloca cifras sobre la mesa y el dato impresiona: con 14 millones de consultas médicas a domicilio, que acercan al Estado a la puerta de quienes nunca lo vieron llegar. Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, administra las cifras con brigadas, expedientes, visitas recurrentes y miles de emergencias contenidas antes de estallar. La operación tiene músculo territorial. Donde antes había abandono, hoy hay seguimiento clínico y presencia institucional constante. El despliegue corrige inercias históricas, pues, cuando el Estado toca la puerta, algo cambia. La ayuda llega a tiempo.

2. Continuidad. En el Estado de México, la política pública cambia de nombre. La gobernadora Delfina Gómez relanza el distintivo laboral con sello propio, aunque el esqueleto viene intacto desde Alfredo del Mazo, quien ya había institucionalizado el reconocimiento bajo otro color. María Esther Rodríguez, secretaria local de las Mujeres, encabeza la convocatoria que amplía participantes, mientras las métricas crecen y muestran mayor adhesión empresarial. El que las empresas tengan una certificación de buenos modelos no es un asunto nuevo, pero el reto es que no se queden en un número reducido. Siempre existe algo por mejorar.

3. Desvío. En Baja California Sur el ruido ya no es administrativo, es político. El gobernador Víctor Manuel Castro enfrenta un problema que no nace en la oposición, sino en expedientes que empiezan a tomar forma judicial. Lenin Ortiz, fiscal Anticorrupción, empuja una investigación que escala con vinculaciones a proceso, dinero rastreado y una red que operó desde el Instituto de Vivienda. El mandatario se desmarca, exige devoluciones y niega cualquier conexión, mientras el caso roza nombres y tiempos electorales sensibles. No hay imputación directa, todavía. Pero el cerco no siempre avisa cuando se cierra. Un caso bajo la lupa.

4. Vigilancia. En Puebla, la seguridad se escenifica desde el aire y en tierra se mide la eficacia. Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, ejecuta un despliegue visible en plena temporada alta, acompañado por Raymundo Garduño, titular de la Policía Estatal, con más de 4 mil elementos coordinados entre fuerzas federales y estatales. Helicópteros, patrullas y presencia turística buscan proteger una derrama millonaria y la llegada masiva de visitantes. La operación luce aceitada y con mando claro. Que el operativo se traduzca en percepción sostenida, porque el sobrevuelo impresiona, pero el resultado se queda en tierra.

5. Persecución. La Ciudad de México vuelve a medir su pulso en segundos y ante las cámaras. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, enfrenta el doble examen, reacción operativa y control del relato. Las cámaras del C5 documentaron una huida de alto riesgo en Periférico, incluso con motociclistas en sentido contrario, que terminó con detenidos, dinero recuperado y un muerto. La escena exhibe el tamaño del desafío cotidiano. No es sólo capturar, es disuadir. Y ahí está la línea delgada: eficacia en caliente, criminalidad en frío. En esta fuga digna de película volvieron a ganar los buenos.