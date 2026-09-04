Juicio contra Lindsay Clancy es declarado nulo; no negó que estranguló a sus tres hijos

Un juez federal en Massachusetts declaró nulo el juicio contra Lindsay Clancy, la enfermera acusada de estrangular a sus tres hijos durante un supuesto brote de psicosis posparto, luego de que el jurado no alcanzara un veredicto unánime tras siete días de deliberación, informó CNN.

Clancy, de 36 años, no niega haber estrangulado a Cora (5 años), Dawson (3) y Callan (8 meses) en su domicilio de Duxbury en enero de 2023, utilizando bandas elásticas de ejercicio. Posteriormente intentó suicidarse arrojándose por una ventana, lo que le provocó una parálisis de cintura para abajo.

La acusada se declaró no culpable por motivos de demencia, alegando que escuchó una voz que le ordenaba matar a sus hijos. Sus abogados sostienen que se trató de un episodio de psicosis posparto, mientras que la fiscalía afirma que los asesinatos fueron planeados y que Clancy era consciente de sus actos.

Durante el proceso, decenas de mujeres vestidas de rosa acudieron al tribunal de Plymouth para mostrar apoyo a Clancy y visibilizar la salud mental de las madres.

El caso ha sido comparado con el de Andrea Yates, la madre de Texas que en 2001 ahogó a sus cinco hijos y que, tras un segundo juicio en 2006, fue declarada no culpable por demencia e internada en un hospital psiquiátrico.

La fiscalía reconoció que Clancy padecía una enfermedad mental y había intentado suicidarse, pero insistió en que los asesinatos fueron premeditados y crueles.