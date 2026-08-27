Liberan en Texas a agente de ICE acusado de disparar contra un venezolano en Minneapolis

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Christian Castro, acusado de disparar contra un inmigrante venezolano y de mentir para justificar el tiroteo durante una redada en Minneapolis, quedó en libertad este jueves al amanecer en Brownsville, Texas. Su liberación se produjo después de que el juez federal de distrito Fernando Rodríguez Jr. se negara a ordenar su extradición a Minnesota.

En su fallo, Rodríguez señaló que no podía impedir que el sheriff del condado liberara a Castro ni obligar al gobernador de Texas, Greg Abbott, a firmar la orden de extradición solicitada por las autoridades de Minnesota.

Castro salió del centro de detención del condado de Cameron, saludó con un gesto de la mano a los reporteros presentes y rápidamente se subió a una camioneta para marcharse.

El agente enfrenta acusaciones de agresión y de denuncia falsa de un delito en relación con el tiroteo del 14 de enero de 2026, cuando disparó a través de la puerta principal de una vivienda en Minneapolis, hiriendo en la pierna a Julio César Sosa Celis, un venezolano de 24 años.

Los fiscales sostienen que Castro acusó falsamente a Sosa y a otro hombre de atacar a un agente con una pala para nieve y el mango de una escoba. Sin embargo, videos de seguridad contradicen su versión, según documentos judiciales.

El incidente ocurrió en el marco de la Operación Metro Surge, un despliegue masivo de ICE en Minnesota iniciado a finales de 2025. La campaña movilizó a unos 3 000 agentes fuertemente armados, enmascarados y a bordo de vehículos sin distintivos oficiales. Durante su ejecución, se registraron múltiples tiroteos, incluidos dos en los que murieron los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti, a manos de la policía migratoria.

Tras el tiroteo de enero, un juez de Minnesota consideró que existían elementos suficientes para imputar a Castro por cuatro cargos de agresión con arma y un delito menor por falsedad. Emitió una orden de arresto nacional que se concretó en Texas el 29 de mayo manteniendo al agente detenido en el condado de Cameron hasta este jueves.

La Ley de Extradición Criminal de Texas establece un límite de 90 días para retener a fugitivos antes de enviarlos a otro estado. Ese plazo se cumplió hoy, lo que permitió la liberación de Castro.

Las autoridades de Minnesota advirtieron que la liberación representa un riesgo considerable de fuga. En su demanda, señalaron que Castro mantiene “vínculos sustanciales” con una mujer en México, con quien ha hablado de matrimonio y de comprar una casa tras recuperar la libertad. Esto alimenta el temor de que pueda cruzar la frontera y evadir el proceso judicial en Minnesota.

Durante una audiencia celebrada el martes, los abogados del gobernador Abbott argumentaron que el mandatario aún no había decidido si aceptaría el pedido de extradición.

Abbott ordenó una investigación estatal para determinar si Castro debía ser considerado fugitivo o si su traslado a Texas obedecía a una reubicación laboral; sin embargo, la abogada que representó al fiscal general de Minnesota replicó que no quedaba nada legalmente por investigar y que la extradición debía concretarse de inmediato.