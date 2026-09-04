Pentágono habría derribado hasta cien drones en la frontera con México

Una fuente sin identificar del Pentágono declaró que en agosto las fuerzas armadas estadounidenses derribaron en la frontera con México, presuntamente en coordinación con el ejército mexicano, "aproximadamente cien drones sospechosos de pertenecer a cárteles”.

“Según el funcionario, cada operación fue planificada y coordinada estrechamente con el ejército mexicano y las autoridades fronterizas para evitar interferencias o conflictos no deseados entre las fuerzas que operan a ambos lados de la frontera”, según información en exclusiva a Fox News.

Un portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, confirmó a Fox y a otro medio conservador que Estados Unidos emplea un método de rayos láser dirigidos para derribar drones, pero sin confirmar que en las últimas semanas hayan sido cien drones los abatidos.

Estados Unidos está empleando tecnología defensiva anti drones para proteger a nuestro personal y las operaciones de seguridad fronteriza de las amenazas de drones vinculadas a cárteles”, dijo el portavoz.

El viernes pasado se informó por primera vez en la historia que las fuerzas armadas en la frontera habían derribado con láser tres drones en un operativo entre el 25 y el 26 de agosto. Un día después de que la Fuerza de Tarea Conjunta informara de ese derribo, el ejército mexicano lo confirmó.

Esa información de una fuente oficial castrense estadunidense mencionó que los tres drones fueron abatidos específicamente en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, en la frontera con Tamaulipas.

Una semana después de esa versión oficial, según fuentes sin identificar, por primera vez que la cantidad de drones presuntamente derribados en la frontera pasó de tres a cien, según esa información exclusiva, sin que haya forma de corroborarlo con el Pentágono.

Ahora, Wilson declaró que “estas acciones se coordinan estrechamente con las autoridades militares y fronterizas mexicanas para garantizar la seguridad y evitar conflictos a ambos lados de la frontera”.