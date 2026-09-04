Trump amenaza con frenar comercio con algunos países si la Fed no baja tasas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el viernes una advertencia en su plataforma Truth Social tras la publicación de un informe mensual de empleo con resultados positivos.

“Bajen la tasa o dejaré de comerciar con los países con los que tenemos un déficit”, escribió Trump.

La Junta de la Fed, con su gran nuevo líder, debe volverse inteligente - SEAN PATRIOTAS por una vez. Las altas tasas de interés ponen a los EU en una desventaja muy injusta, ¡y no permitiré que eso suceda!"

La declaración se suma a la presión que el mandatario ha ejercido sobre la Fed en los últimos meses, insistiendo en que una reducción de las tasas es necesaria para fortalecer la competitividad de Estados Unidos en el comercio internacional.

Trump intensifica presión sobre la Reserva Federal en su segundo mandato

La relación entre el presidente Donald Trump y la Reserva Federal durante su segundo mandato ha estado marcada por choques constantes y un intento de reducir la independencia de la institución. Trump ha exigido recortes inmediatos en las tasas de interés y ha criticado públicamente al entonces presidente de la Fed, Jerome Powell, a quien calificó de “estúpido” e “idiota”, acusándolo de poner en riesgo la seguridad nacional al mantener el precio del dinero elevado.

La tensión alcanzó un nivel inédito cuando la administración utilizó al Departamento de Justicia para abrir investigaciones penales y emitir citaciones contra Powell, lo que el banco central denunció como una interferencia política directa. Powell se mantuvo firme y no cedió a las presiones, pero su mandato concluyó en mayo de 2026. En su lugar, Trump nombró a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Fed.

La llegada de Warsh pareció calmar las aguas en un primer momento, aunque la tregua fue breve. Con la inflación persistente en torno al 3.4%, el nuevo presidente de la Fed ha dejado abierta la posibilidad de subir las tasas de interés si los datos económicos lo requieren.