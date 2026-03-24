Cuba autoriza por primera vez el uso de criptomonedas para pagos internacionales

El Banco Central de Cuba (BCC) autorizó por primera vez a un grupo de empresas a utilizar criptomonedas para realizar pagos internacionales, en una medida que marca un avance en la regulación de activos virtuales en la isla. La decisión fue oficializada mediante la resolución 4/2026, publicada en la Gaceta Oficial el 23 de marzo.

La autorización contempla a diez entidades —nueve MIPYMES privadas y una empresa mixta— que podrán operar bajo condiciones específicas y por un periodo inicial de un año, con posibilidad de prórroga. Se trata de la primera ocasión en que el BCC otorga licencias operativas directas para el uso de criptomonedas en transacciones internacionales.

Cuba autoriza uso empresarial de criptomonedas

La normativa establece que las empresas solo podrán emplear activos virtuales para pagos transfronterizos vinculados estrictamente con su actividad económica. Asimismo, deberán operar exclusivamente a través de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) que cuenten con licencia otorgada por el propio banco central.

El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la revocación inmediata del permiso, según precisa la resolución. También queda prohibido realizar operaciones fuera de las plataformas autorizadas o utilizar criptomonedas dentro del territorio nacional.

Otro de los requisitos clave es la obligación de presentar informes trimestrales al BCC. Estos reportes deberán detallar los montos de las operaciones, los tipos de criptomonedas utilizadas y los intermediarios empleados en cada transacción.

Entre las empresas autorizadas figuran compañías del sector tecnológico y digital como Ingenius Tecnologías, Dofleini, Cema Soltec, Pasarela Digital SURL, Ara y DASQOM SURL. También se incluyen firmas de otros sectores, como La Meknica (transporte), La Calesa Real y El Asadito (gastronomía), así como la empresa mixta Productos Sanitarios S.A. Prosa, vinculada a la industria ligera.

Regulación avanza en medio de crisis

El uso de criptomonedas en Cuba no es nuevo, pero hasta ahora estaba limitado a esquemas más restringidos. Desde 2021, el Banco Central estableció un marco regulatorio para los activos virtuales, incluyendo la emisión de licencias a proveedores de servicios relacionados con operaciones financieras y cambiarias.

Posteriormente, en abril de 2022, el gobierno permitió el uso de plataformas de Bitcoin y otras criptomonedas, siempre bajo supervisión oficial. Sin embargo, la autorización actual representa un paso adicional al permitir que empresas operen directamente en pagos internacionales con estos activos.

La medida se produce en un contexto económico complejo para el país. Las restricciones financieras derivadas de sanciones internacionales han dificultado las transacciones con el exterior tanto para empresas como para ciudadanos. A esto se suma una crisis económica prolongada que ha limitado la disponibilidad de recursos y el acceso a divisas.

En este escenario, el uso de criptomonedas surge como una alternativa para facilitar operaciones internacionales sin depender completamente del sistema financiero tradicional. Las autoridades buscan mantener el control mediante un esquema regulado que permita supervisar las transacciones.

El desarrollo de este modelo será evaluado durante el periodo de vigencia de las licencias. El comportamiento de las empresas autorizadas y el cumplimiento de los requisitos establecidos serán factores clave para determinar la posible ampliación de este tipo de permisos en el futuro.