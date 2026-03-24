Donald Trump anuncia negociaciones con Irán y habla de “un regalo muy grande”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró frente a medios de comunicación que mantiene negociaciones con Irán para poner fin a la guerra “ahora mismo”, aunque Teherán no lo ha confirmado.

Desde el Despacho Oval, Trump afirmó que Irán le hizo un “regalo muy grande” relacionado con los hidrocarburos y el estrecho de Ormuz, lo que le hace pensar que está dialogando con las personas adecuadas en Teherán.

Hicieron algo ayer que fue increíble, en realidad. Nos dieron un regalo y el regalo llegó hoy. Y fue un regalo muy grande, que vale una cantidad tremenda de dinero. Eso significaba una cosa para mí: estamos tratando con la gente adecuada”

El anuncio ocurre un día después de que Trump pospusiera por cinco días los ataques contra centrales eléctricas iraníes que había amenazado con ejecutar. La Casa Blanca reconoció que explora “nuevas opciones diplomáticas”, aunque aclaró que la ofensiva militar continúa para alcanzar los objetivos estratégicos.

Mediación internacional

Tras cuatro semanas de conflicto, las acciones diplomáticas se mantienen en varios frentes. El primer ministro de Pakistán, Sehbaz Sharif, aliado de Irán, expresó su disposición a acoger conversaciones de paz, destacando que Islamabad mantiene relaciones cercanas tanto con Teherán como con Washington.

Además, Qatar manifestó su apoyo a los esfuerzos diplomáticos, aunque sin participar de forma directa. Por su parte, Egipto, a través de su canciller Badr Abdelatty, sostuvo conversaciones recientes con Irán, Estados Unidos, Turquía y Pakistán, buscando posicionarse como mediador regional.

El mandatario estadounidense no dio detalles sobre quién representa realmente a Irán en estas negociaciones, limitándose a decir que no se trata del guía supremo Mojtaba Jamenei.

Israel mantiene la ofensiva

Mientras tanto, Israel dejó claro que no detendrá sus operaciones militares. Un portavoz del ejército israelí declaró que las fuerzas continúan actuando en Irán y Líbano “según un plan inalterado”, independientemente de las negociaciones en curso. “Actuamos, y continuaremos actuando, actuamos en este mismo momento para profundizar los ataques y eliminar las amenazas existenciales”, señaló.

La guerra, que ya entra en su cuarta semana, sigue afectando los mercados energéticos y paralizando parte del transporte mundial de hidrocarburos.

Con información de AFP.