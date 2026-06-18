Cuba aprueba reformas económicas en medio de crisis y bloqueo petrolero

La economía cubana atraviesa una de sus peores crisis en décadas, marcada por apagones, escasez de alimentos y medicamentos, y un bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero. En este contexto, el presidente Miguel Díaz-Canel declaró ante el Comité Central del Partido Comunista (PCC) que “la realidad nos impone cambios urgentes y necesarios”.

El PCC, único partido legal en la isla, aprobó un paquete de reformas orientadas a abrir más sectores a la inversión privada, atraer capital de la diáspora y reducir el tamaño del Estado. Estas medidas deberán ser ratificadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular en una sesión extraordinaria.

El expresidente Raúl Castro, de 95 años, envió una carta en la que calificó las reformas como “lo que más conviene hoy a la Revolución”. Aunque ya no ocupa cargos oficiales, su apoyo sigue siendo clave en las decisiones estratégicas del país.

Castro recordó que la economía cubana necesita reactivarse tras años de dificultades y ahora enfrenta una presión inédita por el embargo petrolero estadounidense.

Apertura al sector privado

Las reformas buscan ampliar el abanico de actividades permitidas para empresas privadas, que desde 2021 pueden operar con hasta 100 empleados. Actualmente existen unas 10.000 compañías privadas que emplean a un tercio de la población activa.

Díaz-Canel anunció que los cubanos residentes en la isla y en el exterior tendrán las mismas condiciones que los inversores extranjeros, varios de los cuales se han retirado por temor a sanciones de Washington. También se prevé una reducción del aparato estatal, con menos ministerios y funcionarios.

El primer ministro Manuel Marrero aclaró que las reformas “no implican en ningún sentido renunciar a la responsabilidad social del Estado”. Sin embargo, la crisis energética y social se ha profundizado con las sanciones estadounidenses, vigentes desde 1962 y reforzadas en los últimos meses.

El embargo petrolero ha provocado apagones generalizados y escasez de productos básicos. “Acojo favorablemente cualquier cambio que ayude a reanimar al paciente moribundo”, declaró a la AFP el propietario de un pequeño supermercado privado en La Habana, que pidió el anonimato.

La Asamblea Nacional del Poder Popular deberá ratificar las reformas en los próximos días. El gobierno confía en que estas medidas permitan mitigar la crisis y atraer inversión, aunque nada garantiza que satisfagan las exigencias de Washington, donde el presidente Donald Trump ha reiterado su deseo de un cambio de modelo económico e incluso político en la isla.