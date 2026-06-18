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Raúl Castro respalda cambios en economía en Cuba

El expresidente cubano Raúl Castro dio su visto bueno a un paquete de reformas económicas

Por: C. González, AFP

El líder castrista se pronunció en el debate de ayer.
El líder castrista se pronunció en el debate de ayer.Reuters

LA HABANA.– El expresidente cubano Raúl Castro dio su visto bueno a un paquete de reformas económicas debatidas por los máximos representantes del Partido Comunista (PCC, único) en La Habana para hacer frente a la crisis en la isla.

En una carta firmada por el exmandatario y presentada durante el encuentro, Castro afirmó que transformar la economía “es lo que más conviene hoy a la Revolución”.

El comité central del PCC analizó en el pleno extraordinario una veintena de propuestas orientadas a abrir más sectores a la inversión privada, atraer mayor capital de cubanos residentes en el exterior y reducir el tamaño del Estado, en medio del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a la isla desde enero.

Castro no ocupa cargos oficiales, pero es una figura clave del poder en Cuba y participó en la reunión del partido a través de una videoconferencia.

Las reformas, presentadas previamente por el presidente Miguel Díaz-Canel, podrían ser aprobadas por la Asamblea Nacional hoy, menos de una semana después de su anuncio.

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