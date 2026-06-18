Raúl Castro respalda cambios en economía en Cuba

LA HABANA.– El expresidente cubano Raúl Castro dio su visto bueno a un paquete de reformas económicas debatidas por los máximos representantes del Partido Comunista (PCC, único) en La Habana para hacer frente a la crisis en la isla.

En una carta firmada por el exmandatario y presentada durante el encuentro, Castro afirmó que transformar la economía “es lo que más conviene hoy a la Revolución”.

El comité central del PCC analizó en el pleno extraordinario una veintena de propuestas orientadas a abrir más sectores a la inversión privada, atraer mayor capital de cubanos residentes en el exterior y reducir el tamaño del Estado, en medio del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a la isla desde enero.

Castro no ocupa cargos oficiales, pero es una figura clave del poder en Cuba y participó en la reunión del partido a través de una videoconferencia.

Las reformas, presentadas previamente por el presidente Miguel Díaz-Canel, podrían ser aprobadas por la Asamblea Nacional hoy, menos de una semana después de su anuncio.