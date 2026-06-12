Cuba anuncia ampliación de actividades para las empresas privadas

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, informó sobre una nueva etapa de apertura económica en el país, marcada por la ampliación de las actividades autorizadas a las empresas privadas.

En medio de una crisis agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Washington desde enero, el mandatario aseguró que el gobierno está acelerando y descentralizando la aprobación de nuevos negocios, con el objetivo de dinamizar el tejido productivo nacional.

Durante su intervención transmitida por la televisión estatal, Díaz-Canel subrayó que las actividades prohibidas para las formas de gestión no estatales serán limitadas, de manera que el objeto de las empresas privadas sea lo más amplio posible. Con ello, se busca dar mayor margen de acción a los emprendedores y consolidar un sector que, desde su autorización en 2021, ha ganado relevancia en la economía cubana.

Reformas económicas en medio de la crisis

El anuncio se enmarca en una serie de reformas que el gobierno ha impulsado en los últimos meses para enfrentar la crisis económica, social y energética que atraviesa el país.

Desde febrero, las empresas privadas con hasta 100 empleados tienen acceso a la importación de combustible, un recurso que hasta entonces estaba centralizado por el Estado. Esta medida representa un cambio significativo en la política energética y abre la puerta a una mayor autonomía empresarial.

Además, Díaz-Canel adelantó que los privados podrán invertir en la economía en igualdad de condiciones que los inversores extranjeros. Esta decisión busca compensar la salida de varios capitales internacionales que se han retirado de Cuba por temor a sanciones estadounidenses. La posibilidad de eliminar intermediarios estatales en las actividades de importación y exportación también está siendo estudiada, lo que podría reducir costos y agilizar procesos.

Descentralización y autonomía empresarial

El presidente cubano reiteró la importancia de la descentralización de las actividades económicas y del fortalecimiento de la autonomía de las empresas estatales, que aún representan el 80% de la economía nacional. La estrategia apunta a diversificar las fuentes de producción y a reducir la dependencia de un aparato estatal que, según Díaz-Canel, será objeto de una profunda reestructuración.

Además, anunció una reducción importante del número de ministerios y empleados estatales, medida que deberá ser aprobada en julio por el Parlamento. Aunque esta iniciativa ya había sido planteada hace tres años sin concretarse, ahora se presenta como parte de un plan integral para modernizar la administración pública y hacerla más eficiente.

Transformación de la libreta de racionamiento

Otro de los puntos destacados por Díaz-Canel fue la transformación de la “libreta” de racionamiento, un sistema que desde hace décadas garantiza el acceso básico a alimentos y productos esenciales. El presidente señaló que el objetivo es que la libreta beneficie principalmente a los sectores más pobres, en lugar de abarcar a toda la población. Con ello, se busca atender las crecientes desigualdades sociales que se han acentuado en los últimos años.

Aunque varias reformas de la libreta han sido anunciadas anteriormente sin llegar a concretarse, el mandatario aseguró que próximamente serán discutidas y aprobadas de manera ágil. Este cambio, de llevarse a cabo, representaría un giro en la política social cubana, enfocando los subsidios hacia los más vulnerables.

El impacto del embargo estadounidense

Las medidas anunciadas por Díaz-Canel se producen en un contexto de máxima presión por parte de Estados Unidos. Además del bloqueo petrolero, Washington ha emitido múltiples sanciones contra la economía cubana, profundizando la crisis que el país enfrenta desde hace varios años. El embargo, vigente desde 1962, ha limitado el acceso de Cuba a recursos financieros y comerciales, generando un escenario de escasez y dificultades para la población.

El presidente cubano insistió en que “el país no está paralizado” y que enfrenta la situación “con inteligencia”. Sus palabras reflejan la intención del gobierno de mostrar resiliencia frente a las adversidades externas, al tiempo que impulsa reformas internas para sostener la economía.

Con información de AFP.