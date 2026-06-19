¿Cuánto le ha costado realmente la guerra contra Irán a EU? Pentágono solicita 80 mil millones más

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán abrió un nuevo frente de debate en Washington. A casi cuatro meses del inicio de las operaciones militares, el Pentágono busca obtener 80 mil millones de dólares adicionales para cubrir gastos relacionados con el conflicto y otras necesidades operativas, una petición que ha despertado cuestionamientos entre legisladores sobre el verdadero impacto financiero de la campaña militar.

La solicitud fue revelada por The Wall Street Journal (WSJ) y retomada por la agencia EFE. Según el reporte, el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Stephen Feinberg, informó recientemente a miembros del Congreso que el Departamento de Defensa necesita recursos extraordinarios para sostener diversas actividades militares y compensar el incremento de gastos registrado durante los últimos meses.

El planteamiento surge en medio de una creciente presión política hacia la administración del presidente Donald Trump, cuyos críticos exigen transparencia sobre los costos acumulados de una guerra que inicialmente fue presentada como una operación limitada, pero que ha terminado por involucrar importantes recursos militares, logísticos y financieros.

Las preocupaciones aumentan debido a que las autoridades estadunidenses todavía no han presentado una cifra definitiva sobre el costo total del conflicto. Mientras algunas estimaciones difundidas en mayo situaban el gasto cercano a los 29 mil millones de dólares, funcionarios y legisladores reconocen que el monto continúa aumentando conforme avanzan las operaciones y se mantienen despliegues en varios escenarios estratégicos.

Congreso exige cuentas al Pentágono

De acuerdo con el WSJ, parte de los recursos solicitados estaría destinada a cubrir operaciones navales, salarios del personal militar, reposición de municiones y gastos asociados a despliegues militares, además de otros compromisos presupuestales del Departamento de Defensa.

La inquietud entre congresistas no se limita al dinero gastado hasta ahora. También existe preocupación por el ritmo al que Estados Unidos está consumiendo armamento y recursos estratégicos que podrían ser necesarios para responder a futuras crisis internacionales.

Según el diario estadunidense, varios legisladores han solicitado informes más detallados sobre el uso de recursos públicos, el estado actual de los arsenales militares y las previsiones de gasto para los próximos meses. La intención es contar con una evaluación completa antes de autorizar nuevos desembolsos federales.

Altos mandos militares también han advertido que el Pentágono podría enfrentar dificultades presupuestales durante el verano si el Congreso no aprueba un nuevo paquete de financiación. En ese escenario, algunas actividades podrían verse afectadas.

Entre las medidas que podrían implementarse figuran reducciones en programas de entrenamiento, ajustes operativos y la reasignación de recursos originalmente destinados a otras prioridades estratégicas.

El debate resulta especialmente sensible debido a que Estados Unidos mantiene una amplia presencia militar en distintas regiones del mundo, lo que incrementa la presión sobre el presupuesto de defensa.

Operaciones militares de EU aumentan costos

La necesidad de recursos adicionales no responde únicamente a la guerra con Irán. De acuerdo con la información difundida por el WSJ, el gobierno estadunidense sostiene simultáneamente otras operaciones de seguridad y vigilancia que también demandan importantes inversiones.

Entre ellas destacan acciones vinculadas con Venezuela, misiones contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, además de otros despliegues estratégicos que forman parte de la política de seguridad nacional de Washington.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo reuniones recientes con senadores republicanos para analizar posibles escenarios de financiamiento militar, incluidos nuevos paquetes presupuestales que permitan mantener la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.

Antes de llegar al Congreso, cualquier solicitud extraordinaria deberá ser revisada por la Casa Blanca. Posteriormente, los legisladores tendrán que debatir los montos solicitados y decidir si aprueban total o parcialmente los recursos requeridos por el Pentágono.

La discusión adquiere relevancia porque el presupuesto anual del Departamento de Defensa para el año fiscal 2026 ronda un billón de dólares, una de las partidas más elevadas del gasto federal estadunidense. Aun así, los responsables militares sostienen que los desafíos actuales exigen financiamiento adicional.

La decisión que adopte el Congreso en las próximas semanas podría definir no solo la capacidad de Estados Unidos para sostener la guerra con Irán, sino también su margen de acción en otros escenarios internacionales. Mientras el Pentágono argumenta que los fondos son indispensables para mantener la preparación militar, legisladores de ambos partidos insisten en que primero debe conocerse con precisión cuánto ha costado realmente un conflicto que sigue ampliando sus consecuencias políticas, estratégicas y económicas.