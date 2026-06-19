Caso Lucy: Hombre drogó a su esposa por más de una década para que fuera abusada por desconocidos

El testimonio de una mujer identificada como “Lucy” ha generado conmoción en el Reino Unido tras revelar una década de abusos sexuales sistemáticos presuntamente facilitados por su propio esposo. El caso, dado a conocer en entrevistas con la cadena británica ITV, expone una trama de violencia extrema que habría ocurrido durante años dentro de su propia casa.

El punto de quiebre ocurrió en 2021, cuando Lucy despertó en plena madrugada y encontró a un desconocido agrediéndola sexualmente en su cama, mientras su esposo observaba la escena. Ese episodio derivó en una denuncia policial que posteriormente reveló un patrón de abuso prolongado, en el que la víctima habría sido drogada de forma recurrente sin su conocimiento.

El despertar que reveló el horror

El momento que cambió por completo la vida de Lucy ocurrió cuando recuperó la conciencia en medio de una agresión dentro de su habitación. La víctima relató que logró escapar y refugiarse con sus hijos antes de contactar a su familia y a las autoridades.

Me desperté con un desconocido encima de mí, violándome, mientras mi marido estaba en la habitación observando. El desconocido se levantó y huyó rápidamente, y entonces me atrincheré en la habitación de mis hijos y llamé a mi padre... y a la policía”, dijo Lucy en entrevista con la cadena británica ITV.

Lucy recordó que durante años había sufrido síntomas físicos inexplicables, como agotamiento extremo, dolor constante y pérdida de memoria, sin imaginar que podía estar siendo drogada de forma sistemática.

Le pregunté: ¿Qué has hecho? Y él me respondió: Tengo que entrar o acabaré matándote. Le pregunté: ¿Qué quieres decir? Me contestó: Esto ha ocurrido ocho veces más. No es la primera vez”, relató la víctima durante su testimonio.

Drogas, ADN y una red sin cerrar

De acuerdo con la investigación policial, el esposo de Lucy la habría estado drogando durante años con un líquido de limpieza para automóviles, administrado entre dos y tres veces por semana. Esta sustancia la dejaba inconsciente, lo que habría permitido la participación de terceros en los abusos sin su consentimiento.

Llegó la policía y mi madre y yo estábamos sentadas allí cuando me dijeron que me había estado drogando. Sentí como si me hubieran disparado en el estómago. Fue un shock tremendo”, contó Lucy en su declaración.

La víctima también recordó que su estado físico se deterioró progresivamente. En una de sus confesiones, describió cómo llegó a normalizar síntomas severos sin comprender su origen.

Empecé a mojar la cama y ni siquiera lo había hecho de niña. No podía sentarme ni beber agua... y recuerdo que una noche le dije: ‘Creo que voy a morir esta noche‘”, agregó Lucy.

Según la investigación citada por ITV, el agresor incluso admitió desde prisión que en una ocasión organizó la presencia de otro hombre mientras ella estaba inconsciente.

“¿Me vigilarás mientras duermo?” Y él dijo que sí. Y luego, cuando me llamó desde la cárcel, me dijo que me había hecho violar esa noche”, relató la víctima.

Tras su detención, el esposo fue condenado a 15 años de prisión, aunque la investigación continúa abierta debido a la posible participación de múltiples agresores. Las autoridades han identificado perfiles de ADN aún no reconocidos, lo que sugiere que podrían existir más implicados.

Vivo con miedo y preocupación todos los días. Pero, sobre todo, me indigna que estos hombres anden libres.” dijo Lucy en entrevista con ITV.

“Probablemente creen que se han salido con la suya y, por lo tanto, puede que incluso sigan haciéndolo”, añadió la víctima.

La policía británica ha confirmado que el caso sigue activo y que se mantienen esfuerzos para identificar a todas las personas involucradas. Mientras tanto, Lucy continúa su proceso de recuperación emocional, marcado por el miedo constante y la incertidumbre sobre la identidad de sus agresores.

El caso ha reabierto el debate sobre la respuesta institucional ante delitos sexuales complejos y la dificultad de rastrear redes de abuso prolongado. Aunque el principal responsable ya cumple condena, la investigación sigue en curso, con la posibilidad de que el número de implicados sea significativamente mayor.