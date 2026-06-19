Mujer muere tras salvar a un niño de ahogarse en arrollo de EU; era madre de tres hijos

Una mujer de 42 años perdió la vida después de rescatar a un niño que estaba a punto de ahogarse en un arroyo de Kentucky, Estados Unidos. La víctima, identificada como Sarah Jo Reeder, logró poner a salvo al menor antes de sufrir una emergencia médica que terminó siendo fatal.

El hecho ocurrió en el parque Phil Moore, ubicado en la comunidad de Alvaton, donde Reeder pasaba tiempo con sus hijos cuando observó que un niño tenía dificultades para mantenerse a flote. Sin dudarlo, ingresó al agua para ayudarlo, en una acción que familiares y amigos describen como coherente con la personalidad solidaria que la caracterizaba.

De acuerdo con reportes de medios locales y autoridades estadounidenses, tanto el niño como Reeder fueron sacados del arroyo con ayuda de otra persona que se encontraba en el lugar. Un practicante de paddle surf colaboró en el rescate y realizó maniobras de reanimación mientras llegaban los servicios de emergencia.

Aunque el menor sobrevivió, la mujer fue trasladada a un hospital de la zona, donde horas más tarde fue declarada muerta. Las autoridades señalaron que sufrió una lesión cerebral relacionada con la falta de oxígeno.

Sarah Jo Reeder sufrió una lesión cerebral relacionada con la falta de oxígeno tras el incidente. Especial.

Rescate heroíco que terminó en tragedia

La muerte de Sarah Jo Reeder ha generado una profunda conmoción en Kentucky, especialmente entre quienes la conocían. Madre soltera de tres hijos y residente de Bowling Green, era reconocida por su disposición permanente para ayudar a otras personas.

“Su instinto automático era ayudar a otra persona”, recordó una amiga cercana de Reeder al referirse a la decisión que tomó al ver al niño en peligro.

Ashley Flowers, una de sus mejores amigas, aseguró que el acto de lanzarse al agua para auxiliar a un desconocido reflejaba exactamente la forma de ser de Sarah.

“Si pudiera retroceder en el tiempo, lo haría. Le diría que deje de ser una supermujer”, declaró Ashley Flowers a la televisora WNKY.

La amiga también destacó que Reeder acostumbraba poner las necesidades de los demás por encima de las propias.

Su instinto natural es ayudar a los demás, hacer lo que sea necesario para solucionar la situación. Así que no era nada fuera de lo común en ella. Estoy segura de que probablemente nunca había tocado el arroyo hasta ese momento”, explicó Ashley Flowers a WBKO.

Para la familia, aunque la noticia fue devastadora, el desenlace no resultó sorprendente debido al carácter altruista que siempre mostró.

Me costó creer que se había ido, pero cuando supe que se había lanzado al agua para salvar a ese niño, no me sorprendió. Así era ella”, afirmó Becky Crick, madre de Sarah Jo Reeder.

En medio del duelo, Crick también compartió el mensaje que le habría gustado decirle una última vez a su hija.

Estoy orgullosa de la mujer hermosa y fuerte en la que te convertirás. Estoy orgullosa de cómo te preocupabas por los demás. Eres mi hija y te amo”, expresó Becky Crick entre lágrimas.

Aunque la tragedia dejó una profunda herida en su familia, la intervención de Sarah Jo Reeder permitió que el niño sobreviviera. Su historia ha sido recordada por habitantes de Kentucky como un ejemplo de valentía y solidaridad, cualidades que, según quienes la conocieron, definieron su vida hasta el último momento.