¿Y si sí, México?

¿Por qué no ilusionarnos con esta selección?

¿Por qué no confiar en ella?

México no es un país de lógica, es un país de aferrados, de tercos, de personas que no aceptan un no, que siempre luchan por el sí.

Somos un país que aprendió a levantarse cuando parecía imposible.

También un país que encontró su destino en donde otros solo veían un lago.

Porque cuando nos derribaron nos levantamos, Y cuando nuestra ciudad cayó, la reconstruimos. No una, sino dos veces.

Y cada vez la volvimos mas fuerte, más grande, más viva.

La historia de México nunca ha sido rendirse. Es la historia de resistir de reconstruir.

De seguir adelante cuando todos creen que ya no se puede. Por eso hoy prefiero Ilusionarme. Porque los campeones también empezaron así, siendo soñadores.

Y porque si algo ha demostrado este país una y otra vez es que lo imposible solo tarda un poco más en hacerse realidad.

Así que sí, México.

¿Por qué no creer?

¿Por qué no pensar que este es el momento con nuestra gente y estos jugadores?

¿Por qué no soñar con levantar la copa del Mundo?

Si levantamos una ciudad en lo que era un lago, si sobrevivimos a las caídas, si reconstruimos lo que parecía perdido, ¿por qué no la levantar la Copa del Mundo?

¿Y si México?

Porque no somos un país que espera milagros.

Somos un país que los construye.