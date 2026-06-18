Vance se lanza contra Israel: "No atacaría al único aliado poderoso que me queda"

Las tensiones diplomáticas en Medio Oriente escalaron después de que el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, enviara un mensaje directo al gobierno israelí en defensa del acuerdo de paz alcanzado entre Washington y Teherán. El funcionario advirtió que Israel debería evitar cuestionar el entendimiento bilateral, al considerar que la relación con la administración de Donald Trump es actualmente su principal respaldo internacional.

Durante una conferencia de prensa, Vance señaló que las críticas provenientes del gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu no resultan estratégicas en el contexto actual. El vicepresidente insistió en que el acuerdo representa una oportunidad clave para estabilizar la región y subrayó el peso del apoyo estadounidense en la defensa de Israel.

"Israel tiene derecho a defenderse, pero, fundamentalmente, los israelíes —al igual que todos los demás— deben respetar este proceso de paz, que es esencialmente beneficioso tanto para ellos como para toda la región", declaró Vance.

Las declaraciones surgieron tras reportes de inconformidad en el gobierno israelí por los términos del memorando firmado entre Estados Unidos e Irán.

Si yo estuviera en el gabinete del Gobierno israelí, tal vez no estaría atacando al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo”, advirtió

Israel rechaza acuerdo entre Washington y Teherán

El eje del desacuerdo gira en torno al memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán, que establece el cese de hostilidades y abre la puerta a una negociación más amplia sobre un acuerdo nuclear definitivo. El documento incluye disposiciones sobre la suspensión inmediata de operaciones militares en múltiples frentes, entre ellos el Líbano, además de compromisos de respeto a la soberanía regional.

En el texto oficial del acuerdo se establece que ambas partes acuerdan la desescalada total del conflicto. En uno de sus apartados se detalla que:

Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán, junto con sus aliados en la guerra actual, declaran, mediante la firma de este Memorando de Entendimiento, la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo el Líbano, y se comprometen a partir de ahora a no iniciar ninguna guerra ni operación militar entre sí, así como a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza mutua y a garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano. El acuerdo final confirmará la terminación permanente de la guerra en todos los frentes, incluyendo el Líbano", dice el acuerdo.

Vance defendió el acuerdo y criticó a quienes, dentro del gobierno israelí, han manifestado descontento. Argumentó que el respaldo militar estadounidense ha sido determinante para la defensa del país en los últimos meses, al asegurar que gran parte del armamento proviene de producción norteamericana financiada con recursos públicos.

"En los últimos tres meses, dos tercios de las armas defensivas que han protegido su patria han sido construidas por manos estadunidenses y pagadas con dólares de impuestos estadounidenses. El problema de Israel no es Donald J. Trump, y cualquiera en Israel que piense que su mayor problema es el Presidente de los Estados Unidos necesita despertar y oler la realidad de la situación en la que se encuentra ese país", sentenció Vance..

Trump niega derrota ante Irán

En paralelo, el presidente Donald Trump elevó el tono del debate al responder a las críticas sobre el acuerdo con Irán. A través de su red social Truth Social, defendió su estrategia diplomática y aseguró que los resultados ya son visibles en la economía estadounidense, particularmente en los mercados financieros y en el comportamiento de los precios de la energía.

El mandatario también arremetió contra sus detractores, calificándolos en términos contundentes y vinculando las críticas a motivaciones políticas. En su mensaje afirmó:

Estos idiotas que creen que no he sido suficientemente duro con Irán, cuando el mercado de valores acaba de alcanzar un máximo histórico y los precios del petróleo se están desplomando, son celosos, mala gente o estúpidos", escruibió Trump.

Trump cerró su publicación con su lema político habitual, mientras su administración enfrenta cuestionamientos de analistas que consideran que Washington pudo haber cedido demasiado en las negociaciones con Irán.

El contexto regional sigue siendo frágil, con reportes de incidentes violentos y advertencias sobre posibles violaciones del acuerdo, particularmente en torno a la situación del sur del Líbano. En este escenario, la tensión entre aliados tradicionales como Estados Unidos e Israel añade incertidumbre al proceso diplomático y abre interrogantes sobre la estabilidad futura del acuerdo alcanzado.