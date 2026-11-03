Vinculan a proceso a 3 creadores de contenido por promover drogas en Sonora

La Fiscalía General de Justicia de Sonora logró que un juez vinculara a proceso penal a tres creadores de contenido por los delitos de apología del delito y promoción del consumo de drogas en redes sociales. Los imputados son Azlán “N”, alias “El Azlán”, de 20 años; Julián “N”, alias “El Pelón Bajavión”, de 29, y Eduardo Antonio “N”, alias “El Doble Carne”, de 22 años. Los tres participaron en una grabación difundida públicamente en la red social Facebook el pasado 29 de agosto.

Según los avances de la investigación presentados por el agente del Ministerio Público, los tres creadores de contenido participaron en videos donde promocionaban una tienda de productos relacionados con el cannabis (smoke shop) y productos elaborados con cannabis y sus derivados, como plumas de wax, pastelitos, gomitas y otros comestibles de mariguana.

“En el material investigado, los señalados realizaron expresiones de aprobación y promoción relacionadas con sustancias derivadas del cannabis, mientras mostraban y compartían productos identificados con una marca, entre ellos cigarrillos electrónicos, concentrados, extractos y cigarrillos preenrollados con mariguana”, señala el informe de las autoridades.

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal señaló que las expresiones, la exhibición de productos y su entrega ante las cámaras constituyeron actos de apología y promoción de conductas vinculadas con narcóticos, mediante contenido susceptible de llegar a un número indeterminado de personas a través de plataformas digitales.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso más de 15 datos de prueba para sustentar la imputación y solicitar la vinculación a proceso. Después de escuchar los argumentos de las partes, el juez de control resolvió vincular a proceso a los tres imputados.

Como medidas cautelares, la autoridad judicial determinó la presentación semanal ante el juez, la exhibición de una garantía económica individual, la prohibición de salir del estado sin autorización y la suspensión temporal de actividades encaminadas a promocionar la marca de productos derivados de la mariguana.