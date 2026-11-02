Economía de Sonora registra un repunte anual del 2.3 por ciento

La economía de Sonora registró un crecimiento anual del 2.3 por ciento durante el segundo trimestre de 2026, cifra que supera el promedio nacional del 2 por ciento registrado en el mismo periodo, de acuerdo con los datos del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Este desempeño estuvo impulsado principalmente por el dinamismo del sector primario, que abarca las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Este sector encabezó el avance económico en la entidad al reportar un incremento anual del 7.9 por ciento.

Por su parte, el sector terciario, correspondiente a los rubros de comercio y servicios, creció 3.0 por ciento, mientras que las actividades secundarias, enfocadas en la industria, manufactura, minería y construcción, tuvieron un repunte del 0.9 por ciento.

El gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, resaltó el impacto favorable de estos indicadores para la región al señalar que "este resultado refleja el dinamismo de los sectores productivos de la entidad y la recuperación de actividades que contribuyen al desarrollo económico estatal".

Además, enfatizó el compromiso institucional para mantener este camino de expansión económica, al mantener “como prioridad el fortalecimiento de la economía estatal mediante el impulso a sus sectores productivos, con el propósito de que el crecimiento se traduzca en mayores oportunidades, actividad para las empresas y bienestar para las familias sonorenses".

Los datos reportados por el INEGI confirman una trayectoria de avance sostenido para la economía del estado en comparación con trimestres anteriores. Las políticas de atracción de inversiones y fomento productivo implementadas en la entidad han permitido consolidar el repunte económico, sosteniendo el crecimiento regional en el desempeño del sector agropecuario y el dinamismo comercial.