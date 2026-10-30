¿Vale la pena invertir en GBM Smartcash? Esto dejan 23 mil pesos en un año

GBM Smart Cash es un fondo de inversión de deuda que ofrece la casa de bolsa GBM a través de su aplicación GBM+. Permite invertir el dinero que normalmente estaría parado en una cuenta de débito.

Su atractivo principal es que genera rendimientos todos los días, incluidos fines de semana, a diferencia de una cuenta bancaria tradicional que no paga intereses relevantes.

Además, ofrece liquidez prácticamente inmediata: el dinero invertido puede retirarse en cualquier momento, sin esperar a que se cumpla un plazo fijo como ocurre con otros instrumentos.

Por eso se ha vuelto popular entre quienes buscan una opción sencilla para que sus ahorros no pierdan valor mientras deciden qué hacer con ellos, sin asumir riesgos elevados.

A diferencia de los CETES, Smart Cash no tiene un plazo de vencimiento fijo, por lo que el rendimiento se acumula de forma continua desde el primer día de la inversión.

Así rinden 23 mil pesos en GBM Smartcash en un mes

Actualmente, GBM Smart Cash ofrece una tasa de 4.00 por ciento anual, de acuerdo con la información más reciente publicada por la propia casa de bolsa.

Si una persona invierte 23 mil pesos en este instrumento, en un mes obtendría una ganancia aproximada de 77 pesos, sin necesidad de mover el dinero de lugar.

Ese monto se suma automáticamente al saldo disponible, por lo que el inversionista puede retirarlo o dejarlo invertido para seguir generando rendimiento los siguientes días.

Es una cifra que, aunque no parece elevada, representa ganancias que una cuenta de débito tradicional normalmente no ofrecería a sus clientes.

Además, al no existir un plazo forzoso, la persona puede usar parte de ese dinero en caso de una emergencia sin perder el rendimiento generado hasta ese momento.

Qué pasa si reinviertes 23 mil pesos cada mes durante un año

Si la misma persona mantiene los 23 mil pesos invertidos y reinvierte el monto mes con mes durante 12 ciclos, el panorama cambia de forma notable.

Bajo este esquema, la ganancia mensual de 77 pesos se repetiría cada mes, por lo que al cierre del año se acumularían alrededor de 924 pesos en rendimientos.

Es importante recordar que la tasa de GBM Smart Cash puede ajustarse con el tiempo, según las condiciones del mercado de dinero, por lo que la cifra anual es una referencia.

Aun así, el ejercicio permite dimensionar cómo un instrumento de bajo riesgo y alta liquidez puede generar un ingreso adicional simplemente por mantener los ahorros bien colocados.

A diferencia de reinvertir en un plazo fijo, en Smart Cash el dinero nunca deja de estar disponible, lo que da tranquilidad a quienes no quieren comprometer sus ahorros por completo.

Para muchos usuarios, esta combinación de liquidez y rendimiento diario es lo que vuelve a Smart Cash una alternativa más práctica que dejar el dinero inmóvil en una cuenta de nómina.