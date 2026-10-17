Oficinas de gobierno incendiadas y cientos de detenidos; escalan protestas en Francia

Una oficina de turismo de la ciudad de Lyon fue incendiada este sábado en medio de una jornada nacional de protestas contra el aumento del costo de la vida en Francia, que derivó en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, además de daños a edificios públicos y comercios.

El inmueble afectado se encuentra en la plaza Bellecour, uno de los puntos más emblemáticos de Lyon. De acuerdo con reportes de medios franceses, la sede fue vandalizada antes de que se declarara el incendio, mientras en los alrededores continuaban los disturbios.

Los servicios de emergencia encontraron obstáculos para acceder al edificio debido a la presencia de grupos violentos en la zona.

La policía desplegó gases lacrimógenos y otros dispositivos antidisturbios para despejar los alrededores y permitir el ingreso de los bomberos.

En Marsella, la segunda ciudad más poblada de Francia, se registraron incendios de contenedores de basura y otros elementos del mobiliario urbano durante una concentración de varios cientos de manifestantes.

Además, una comisaría de la policía municipal sufrió daños en ventanas y recibió artefactos fumígenos lanzados desde el exterior.

Autoridades reportan más de 270 detenidos

El Ministerio del Interior de Francia informó que las protestas dejaron al menos 272 personas detenidas en distintos puntos del país, según datos preliminares.

Las autoridades señalaron un incremento de actos violentos durante la jornada, incluidos ataques contra agentes de seguridad, intentos de saqueo, daños a edificios públicos y afectaciones a establecimientos comerciales.

Según el gobierno francés, varios de estos incidentes fueron protagonizados por grupos de personas vestidas de negro que estarían vinculadas a sectores de extrema izquierda.

Además de Lyon, las autoridades reportaron incidentes en París, Marsella, Nantes, Rennes, Lille y Ruán.

En la capital francesa, la policía utilizó gases lacrimógenos en la plaza de la República, donde cientos de personas se habían concentrado antes del inicio de las manifestaciones.

También se reportaron medidas preventivas en los Campos Elíseos, donde numerosos comercios protegieron sus escaparates ante posibles actos vandálicos.