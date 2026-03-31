Corte Suprema de EU respalda recurso contra ley de Colorado sobre terapias de conversión

La Corte Suprema de Estados Unidos revocó este martes una ley de Colorado que prohibía a psicoterapeutas aplicar terapias de conversión a menores LGBT. En una decisión de 8 votos contra 1, los magistrados respaldaron el recurso presentado por la terapeuta cristiana colegiada Kaley Chiles, quien argumentó que la norma violaba las protecciones de la Primera Enmienda sobre libertad de expresión.

El tribunal superior anuló así la sentencia de una instancia inferior que había confirmado la validez de la ley, promulgada en 2019 por el gobernador demócrata Jared Polis, el primer hombre abiertamente gay en ser elegido gobernador de un estado estadounidense.

La disputa enfrentó la autoridad de Colorado para prohibir una práctica considerada insegura e ineficaz contra las garantías constitucionales de libertad de expresión. El Gobierno de Donald Trump respaldó a Chiles en su impugnación, mientras que Colorado defendió que la prohibición era necesaria para proteger a los pacientes de una atención deficiente.

La ley establecía multas de hasta 5.000 dólares por infracción y prohibía a profesionales de la salud mental intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género de un menor con un resultado predeterminado. Esto incluía intentos de reducir la atracción hacia personas del mismo sexo o modificar comportamientos y expresiones de género.

Colorado es uno de más de dos docenas de estados, además del Distrito de Columbia, que han restringido o prohibido las terapias de conversión para menores de 18 años. Grupos médicos como la Asociación Estadounidense de Psicología han citado estudios que vinculan estas prácticas con daños graves, incluyendo mayor riesgo de intentos de suicidio y fugas de casa entre adolescentes transgénero.

La ley sí permitía tratamientos de apoyo a personas en transición de género y terapias centradas en la aceptación y comprensión de la identidad.

¿Qué son las terapias de conversión?

Las terapias de conversión son métodos psicológicos, médicos o religiosos que intentan “curar” la homosexualidad, bisexualidad o identidad trans.

Estas prácticas incluyen desde sesiones de consejería coercitiva hasta tratamientos médicos sin sustento científico. La comunidad científica internacional, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha declarado que la homosexualidad no es una enfermedad y que estas terapias carecen de validez médica.

Con información de Reuters.