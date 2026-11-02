Corea del Norte rechaza acusación del FBI por hackeo a la plataforma Binance

Por Hieun SHIN

Corea del Norte desmintió con vehemencia el lunes las acusaciones del FBI de estar detrás del robo de 6 mil millones de dólares de la plataforma de criptomonedas Binance, al tiempo que realizó pruebas de misiles de crucero estratégicos.

El lanzamiento de los proyectiles se produjo inmediatamente después de que Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, calificara los señalamientos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense como una "grave provocación política".

El sábado, el FBI afirmó que un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte llamado TraderTraitor había estado detrás del ataque. Se trata del mismo grupo al que se responsabiliza de un robo de mil 500 millones de dólares en la plataforma Bybit en febrero del año pasado.

Los expertos consideran que el incidente de esta semana podría ser la mayor sustracción de criptomonedas de la historia, con un botín equivalente a "casi una cuarta parte del PIB anual estimado" de Corea del Norte, afirmó a la AFP Michael Bosack, director fundador del Parley Policy Institute.

AFP

Binance es la mayor bolsa de criptomonedas del mundo por volumen diario de negociación. La noticia del ataque informático provocó una fuerte caída en los precios de la mayoría de las principales monedas digitales el viernes.

Kim Yo Jong afirmó que la declaración del FBI era "retórica absurda y nada nuevo", dadas las acusaciones previas de Estados Unidos de que Pyongyang estuvo detrás del gran ataque cibernético del año pasado contra Bybit.

Aun así, es probable que Corea del Norte se haya visto obligada a responder debido al "nivel de atención internacional que ha suscitado el incidente", señaló Bosack.

La negación tenía como objetivo mantener los canales a través de los cuales Pyongyang pueda seguir lavando y utilizando la criptomoneda, agregó el experto.

"Si las partes externas comienzan a cerrarles las puertas debido a la presión internacional sobre el asunto, entonces la criptomoneda robada no servirá de nada para respaldar las prioridades a corto plazo del régimen de Kim", afirmó.

El ataque ha llevado a Corea del Sur a pedir mayores medidas de protección para su infraestructura digital contra los ciberataques.

AFP

"No hace mucho, incluso la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo sufrió pérdidas astronómicas a causa de un ciberataque que se cree que fue llevado a cabo por un grupo de hackers", dijo el presidente Lee Jae Myung.

"A medida que las técnicas de piratería se vuelven cada vez más inteligentes, sofisticadas y comunes con el desarrollo de la inteligencia artificial, los sistemas de seguridad existentes, centrados en inspecciones y respuestas posteriores a los incidentes, han revelado claras limitaciones", señaló.

Doble disuasión

El lanzamiento del lunes involucró misiles de crucero estratégicos equipados con una nueva ojiva de munición en racimo, informó este martes la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA.

"La ojiva de dispersión de tamaño mediano acoplada al misil de crucero es capaz de reducir a cenizas un área objetivo de 5 a 6 hectáreas con su potencia de máxima densidad", señaló.

La KCNA aseguró que la prueba había "perfeccionado la capacidad de lanzar un ataque vertical contra el objetivo al mejorar la maniobrabilidad terminal del misil de crucero".

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Citó a un funcionario norcoreano que aseguró que la prueba se llevó a cabo debido a que las "fuerzas armadas deben defender la seguridad del país y disuadir todo tipo de amenazas".

Corea del Norte está demostrando que es capaz de inutilizar "infraestructura militar clave de Corea del Sur y Estados Unidos, incluidas pistas de aeropuertos, bases de radar, baterías de defensa aérea y tropas concentradas, con un solo misil de crucero", explicó a la AFP Lim Eul-chul, profesor del Instituto de Estudios del Lejano Oriente de la Universidad de Kyungnam.

El lanzamiento también tiene como objetivo proporcionar una "doble disuasión contra Corea del Sur al fortalecer las capacidades de ataque asimétrico convencional en una etapa previa al uso de armas nucleares", agregó.

Corea del Norte, que cuenta con armas nucleares, probó recientemente una variedad de armamento, incluidos drones de ataque, un nuevo sistema de torpedos guiados de precisión y un misil hipersónico de alcance intermedio.