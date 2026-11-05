Vladimir Putin condecora a la mexicana Carolina Gaspar con la Medalla Pushkin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, otorgó la Medalla Pushkin a la mexicana Carolina Gaspar Ramírez, directora de la Casa de Cultura México–Rusia en Puebla, durante una ceremonia de entrega de condecoraciones estatales, en reconocimiento a su contribución a la preservación y difusión de la cultura rusa en el extranjero.

La distinción reconoce la labor de quienes trabajan para mantener vivas las tradiciones y expresiones culturales de Rusia fuera de sus fronteras, así como los esfuerzos por fortalecer los vínculos de ese país con otras naciones a través de actividades culturales y de cooperación.

Durante la ceremonia, Putin destacó la importancia de las personas que contribuyen a acercar la cultura rusa a distintas sociedades y reconoció el papel que desempeñan en el fortalecimiento de las relaciones con su país.

La cultura, las tradiciones y los valores de Rusia unen a numerosas personas en todo el mundo, y valoramos enormemente los esfuerzos de quienes buscan fortalecer los vínculos humanitarios, empresariales y humanos con nuestro país”, destacó el Presidente ruso.

La representante cultural mexicana aseguró que continuará trabajando por la amistad y la cooperación entre México y Rusia. Foto: @EmbRusiaMexico.

Carolina Gaspar refrenda compromiso con México y Rusia

Tras recibir la distinción, Carolina Gaspar Ramírez expresó su agradecimiento al gobierno y al pueblo de Rusia por el reconocimiento y manifestó que continuará dedicando sus esfuerzos a fortalecer la relación de amistad y cooperación entre ambas naciones.

En su discurso, la directora de la Casa de Cultura México–Rusia calificó como un gran honor recibir la condecoración y dirigió un mensaje de agradecimiento al presidente ruso.

Agradezco sinceramente al gobierno y al pueblo de Rusia por esta alta condecoración. Le aseguro, señor presidente, que seguiré dedicando todos mis esfuerzos al fortalecimiento de la amistad y la cooperación entre México y Rusia”.

Con este mensaje, Gaspar Ramírez reiteró su compromiso de continuar trabajando en favor de los vínculos entre México y Rusia, en particular mediante la preservación y difusión de la cultura rusa.

¿Qué es la Medalla Pushkin?

La Medalla Pushkin lleva el nombre del poeta ruso Aleksandr Pushkin y se entrega en reconocimiento a la contribución de personas a la preservación y difusión de la cultura rusa en el extranjero.

Creada el 9 de mayo de 1999, mediante un decreto del entonces presidente ruso Borís Yeltsin, con motivo del bicentenario del nacimiento del poeta Aleksandr Pushkin, considerado una de las figuras más importantes de la literatura rusa.

Este reconocimiento forma parte del sistema de distinciones oficiales de Rusia y se concede a personas por sus aportaciones en ámbitos como la cultura, las artes, la educación, las ciencias humanísticas y la literatura, así como por contribuir al estudio y la preservación del patrimonio cultural e histórico.

La distinción también contempla a ciudadanos de otros países. De acuerdo con su reglamento, los extranjeros pueden recibirla por contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los vínculos culturales con Rusia, apoyar la cultura y las artes rusas, así como promover y difundir el idioma y la literatura de ese país en el extranjero.

El nombre de la medalla rinde homenaje a Aleksandr Pushkin, poeta, dramaturgo y novelista ruso cuya obra es considerada fundamental para la literatura de esa nación. De esta manera, la condecoración reconoce no solamente las aportaciones culturales dentro de Rusia, sino también el trabajo de quienes contribuyen a difundir su legado en otras partes del mundo.

*mcam