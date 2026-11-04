Los "no sabo": la nueva generación de latinos de EU que contribuyó a la derrota de Trump

Su familia los llama "no sabo". Son jóvenes de origen latino nacidos en Estados Unidos que tropiezan con algunas conjugaciones en español, pero que contribuyeron al revés electoral de Donald Trump.

Este año, varios de ellos cortaron sus clases para protestar contra las masivas redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), promovidas por Trump.

Muchos decían ser la voz de sus padres y aquellos habilitados para votar fueron a las urnas el martes. Son parte de un amplio electorado latino que hace dos años confió en Trump pensando que mejoraría la economía, pero que ahora dio la espalda a los republicanos en las elecciones de medio mandato.

Unos 44.9 millones de personas hablan español en sus hogares en Estados Unidos, el 13.9 por ciento de la población de cinco años o más. Es el segundo idioma más hablado después del inglés, según cifras oficiales.

"Yo soy un 'no sabo'. Sé español lo suficiente como para hablar con mi mamá con regularidad. Pero los no sabo sí saben", dijo en Texas Víctor Bucio, estadunidense de 34 años e hijo de padres mexicanos.

"Creo que este es el cambio que alguien necesita para comprender la importancia de su voto en la sociedad estadunidense", añadió Bucio.

En redes sociales abundan los videos de padres migrantes mostrando con orgullo cómo sus hijos "no sabo" votaron este martes.

La participación latina del martes probablemente será la mayor en la historia en unas elecciones de medio mandato en Estados Unidos, afirmó Janet Murguía, presidenta de UnidosUS. Este grupo de defensa de los derechos de los latinos se opone a la campaña de deportaciones masivas fuera de control y a las tácticas abusivas, violentas y crueles personificadas por el ICE.

Los votos latinos que cambiaron Texas

Sus votos influyeron en la elección de Gina Hinojosa, una mujer latina criada en un hogar mexicano católico, como gobernadora de Texas. Con esta victoria, Hinojosa acabó con tres décadas de dominio republicano en ese estado. También celebraron la elección de Xavier Becerra, de raíces mexicanas, como gobernador de California.

"No te dejes", le decía su abuela, recuerda Hinojosa.

"Muchas latinas en Texas crecieron escuchando esas mismas palabras de sus madres, de sus abuelas (...). Esta victoria les pertenece a ustedes y a ellas", aseguró Hinojosa.

El cantante de música tex-mex Bobby Pulido, convertido en candidato demócrata, también arrebató un escaño republicano en Texas.

"Muchísimas gracias a toda la raza que salió a votar. Rompimos récords. Hay una generación que no estaba activa políticamente, que decidirá quiénes quieren que sean sus líderes", dijo Pulido, ahora representante del distrito 15 de Texas, un estado con 40 por ciento de población latina.

Incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, resaltó el triunfo de Hinojosa y Becerra:

"Nos da mucho gusto que mexicoestadunidenses tengan este reconocimiento", aseguró Sheinbaum.

Según el sondeo postelectoral de una agencia de noticias, seis de cada diez votantes latinos apoyaron al demócrata James Talarico en su elección al Senado por Texas. Entre los jóvenes latinos de 18 a 29 años, 70 por ciento votó por candidatos demócratas a la Cámara de Representantes, según estimaciones de CIRCLE, un centro de investigación de la Universidad Tufts.

El repudio latino a Trump y al ICE

En estados como Florida, los republicanos sobrevivieron parcialmente a la avalancha demócrata, aunque por estrecho margen. Viviana Castro, una jubilada de origen venezolano de 67 años, se dice orgullosa de votar en contra de Trump.

"La forma que está tratando a los inmigrantes es poco ética, poco moral y no es lo que un ser humano se merece", dijo Castro desde Doral.

En su cuenta de Instagram "Qué Hacer en Austin", con 432 mil seguidores, la mexicana Katia Marroquin recibió pedidos de ayuda por abogados u orientación ante las detenciones del ICE, lo que la motivó a promover el voto.

"Fueron varias sorpresas. Los 'no sabo kids' salieron a votar, muchos son menores de 30 años. También hubo una mayor presencia de mujeres entre quienes votaron. Creo que fue por empatía", sostuvo Marroquin.

Bucio calificó de triste que haya tenido que ocurrir un evento que afectara personalmente a los latinos, como las redadas de ICE, para que votaran.

Para Yadira Sánchez, directora ejecutiva de la organización civil Poder LatinX, los jóvenes latinos tienen las cosas claras:

"Nuestra comunidad ha hecho constantes sacrificios para cubrir sus necesidades básicas (...) Muchas familias crían hijos en Estados Unidos a quienes algunos los llaman 'No sabo kids' pero nosotros les llamamos la generación 'Yo sí Voto'", dijo Sánchez.