Aranceles y deportaciones alejan a los latinos del Partido Republicano

El Partido Republicano perdió terreno entre los votantes latinos en las elecciones intermedias de Estados Unidos. Alrededor de seis de cada diez hispanos votaron por candidatos demócratas para la Cámara de Representantes, mientras que aproximadamente un tercio respaldó a los republicanos, en una jornada precedida por el rechazo a los aranceles de Donald Trump y a sus políticas de deportación.

Los resultados del AP Voter Poll, elaborado por SSRS, muestran que cerca de 60% de los votantes hispanos apoyó a candidatos demócratas en las contiendas locales por la Cámara baja, frente a alrededor de un tercio que eligió a republicanos. Fox News registró una proporción similar: 62% para los demócratas y 35% para el Partido Republicano.

El comportamiento electoral estuvo acompañado por un malestar que ya aparecía en los sondeos previos. La economía y el costo de vida se colocaron entre las principales preocupaciones de los estadounidenses, mientras que las medidas migratorias de la administración Trump generaron desaprobación incluso entre sectores de la población latina que habían respaldado al presidente en 2024.

En el caso de los aranceles, 65% de los votantes consultados por Fox News consideró que las políticas comerciales de Trump perjudicaron la economía nacional; sólo 22% dijo que la beneficiaron. Entre quienes consideraron que tuvieron un efecto negativo, ocho de cada diez votaron por candidatos demócratas.

La desaprobación también se reflejó en otros levantamientos. En septiembre, 64% de los adultos encuestados por AP-NORC consideró que Trump había ido demasiado lejos al imponer nuevos aranceles, seis puntos más que en enero. En octubre, 69% de los votantes registrados consultados por Fox News desaprobó su manejo de esa política.

El malestar económico fue particularmente marcado entre los latinos. El sondeo de Pew Research Center encontró que 74% de los votantes latinos consideraba que las políticas de Trump habían empeorado la economía, mientras que siete de cada diez participantes hispanos del AP Voter Poll dijeron que las decisiones del presidente habían deteriorado las condiciones económicas del país.

La encuesta de Equis Research, levantada entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre entre mil 800 votantes latinos registrados, había anticipado la distancia entre ambos partidos: 57% respaldaba a los demócratas en la boleta genérica para el Congreso, frente a 31% que prefería a los republicanos. La ventaja demócrata, de 26 puntos, era la mayor registrada por esa firma durante el ciclo electoral.

El dato más significativo apareció entre quienes habían votado por Trump en 2024. En ese grupo, el respaldo a un candidato republicano en la boleta genérica pasó de 86% en octubre de 2025 a 76% en la medición de Equis. Otro 13% manifestó que apoyaría a un demócrata y 11% seguía indeciso.

La migración fue el otro frente de desaprobación. En el AP-NORC de septiembre, 55% de los adultos consideró que Trump había ido demasiado lejos con las deportaciones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos. Fox News encontró que 57% de los votantes opinaba que las acciones de control migratorio habían excedido los límites, mientras que 60% desaprobaba el trabajo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Entre los latinos, el rechazo fue todavía más pronunciado. Pew encontró que 62% de los votantes hispanos consideraba que el gobierno estaba haciendo demasiado en materia de deportaciones; sólo 14% opinaba que hacía demasiado poco. Además, 70% señaló que las políticas de la administración Trump eran perjudiciales para la población hispana.

Equis Research también detectó un cambio en la confianza partidista para manejar la inmigración. En octubre, 53% de los votantes latinos dijo confiar más en los demócratas, frente a 35% que prefería a los republicanos. En seguridad fronteriza, un tema que tradicionalmente había favorecido al Partido Republicano, ambos partidos quedaron prácticamente empatados: 44% para los demócratas y 43% para los republicanos.

Sin embargo, el retroceso republicano no significó que el partido perdiera toda su ventaja en materia migratoria. Fox News encontró que 44% de los votantes consideraba que los republicanos podían manejar mejor la inmigración, frente a 41% que prefería a los demócratas. En la encuesta de Economist/YouGov de finales de octubre, la diferencia fue de 47% contra 38%.

También hubo diferencias en la importancia que los electores asignaron al tema. En el AP Voter Poll, alrededor de uno de cada diez votantes mencionó la inmigración entre sus principales preocupaciones, por debajo de la economía y la democracia. La encuesta de NPR/PBS News/Marist encontró que el costo de vida fue el principal asunto para 34% de los votantes, seguido de la preservación de la democracia, con 33%, y la inmigración, con 12%.

Entre los latinos, Equis Research registró que 52% mencionó la economía y el costo de vida como el problema más importante del país. La firma también advirtió que el cambio en las preferencias no debía interpretarse como una ruptura definitiva: una parte del electorado latino que apoyó a Trump en 2024 todavía mantenía su respaldo al Partido Republicano.

Los sondeos, levantados antes y durante la jornada electoral, muestran así dos señales coincidentes: un mayor respaldo latino a los candidatos demócratas y una desaprobación extendida a decisiones económicas y migratorias del presidente.