Turquía confirma interceptación de misil iraní por defensas de la OTAN

El Ministerio de Defensa de Turquía informó el miércoles que los sistemas de defensa aérea y antimisiles de la OTAN, desplegados en el Mediterráneo oriental, destruyeron un misil balístico lanzado desde Irán que se dirigía hacia el espacio aéreo turco tras atravesar Siria e Irak.

El incidente marca la primera vez que Turquía, miembro de la Alianza Atlántica y vecino de Irán al noroeste, se ve directamente envuelto en el conflicto que enfrenta a Teherán con Estados Unidos e Israel, y que ya involucra a varios países de la región.

Declaración oficial de Ankara

El ministerio turco advirtió a todas las partes que se abstengan de realizar acciones que puedan provocar una mayor escalada del conflicto regional. “Se tomarán con determinación y sin vacilaciones todas las medidas necesarias para defender nuestro territorio y nuestro espacio aéreo. Recordamos a todas las partes que nos reservamos el derecho de responder a cualquier acción hostil contra nuestro país”, señaló en su comunicado.

Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas ni heridos, aunque los restos del misil interceptado cayeron en el distrito de Dortyol, en la provincia de Hatay, al sureste de Turquía.

Turquía confirmó la interceptación de un misil iraní por defensas de la OTAN en el Mediterráneo oriental. REUTERS

El gobierno turco indicó que continuará consultando con la OTAN y con sus aliados para coordinar la respuesta. Sin embargo, las primeras declaraciones de altos funcionarios no mencionaron el artículo 4 de la OTAN, que establece que los aliados deben consultarse mutuamente siempre que la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de un miembro se vea amenazada.

Condena de la OTAN

La OTAN condenó el lanzamiento del misil iraní contra Turquía. La portavoz de la Alianza, Allison Hart, declaró: “Condenamos que Irán ponga como objetivo a Turquía.

La OTAN se mantiene firme junto a todos sus aliados, incluida Turquía, mientras Irán continúa con sus ataques indiscriminados en toda la región. Nuestra postura de disuasión y defensa sigue siendo firme en todos los ámbitos, incluidos los relacionados con la defensa aérea y antimisiles”.

Con información de Reuters.