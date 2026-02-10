Protesta universitaria en Senegal termina en tragedia; joven cae de edificio incendiado | VIDEO

Un estudiante universitario murió este lunes en Dakar, capital de Senegal, durante enfrentamientos con la Policía en la Universidad Cheikh Anta Diop, donde los alumnos secundaban una protesta. El Gobierno confirmó el fallecimiento y anunció la apertura de una investigación para esclarecer los hechos.

La portavoz del Ejecutivo, Marie Rose Khady Fatou Faye, señaló en un comunicado que “los graves sucesos ocurridos este lunes 9 de febrero de 2026 en la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar provocaron la muerte de Abdoulaye Ba, estudiante de segundo año de medicina”.

Condolencias y llamado a la calma

El Gobierno trasladó sus condolencias a la familia del fallecido y a la comunidad universitaria, al tiempo que hizo un llamado a todas las partes interesadas para que actúen con moderación y responsabilidad, con el objetivo de calmar la tensión en el campus.

Asimismo, se comprometió a garantizar que las circunstancias de la tragedia se investiguen a fondo y que se determinen las posibles responsabilidades conforme a las leyes y normativas aplicables.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de garantizar la seguridad en la universidad y la protección de todos los estudiantes, advirtiendo que se tomarán medidas inmediatas y apropiadas para este fin.

Los estudiantes se manifestaban contra el cierre de restaurantes universitarios y una reforma en las becas estudiantiles, lo que generó un clima de tensión que desembocó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Videos publicados en redes sociales y replicados por medios locales muestran a las fuerzas de seguridad entrando en el campus universitario y disparando gases lacrimógenos, así como edificios del recinto en llamas.

Condiciones sociopolíticas en Senegal

El incidente se produce en un contexto de inestabilidad política y social en Senegal. Aunque el país ha sido considerado durante décadas como uno de los más estables de África Occidental, en los últimos años ha enfrentado crecientes tensiones entre el gobierno y sectores de la sociedad civil.

Las universidades han sido un foco recurrente de protestas, especialmente por temas relacionados con la calidad de la educación, el acceso a becas y las condiciones de vida de los estudiantes. El cierre de comedores universitarios y las reformas en los programas de apoyo económico han generado malestar en una juventud que ya enfrenta altos niveles de desempleo.

La represión de protestas ha sido señalada por organizaciones internacionales como un problema recurrente en Senegal, con denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.