La NASA confirmó el jueves que la Voyager 1 logró el hito de convertirse en la primera nave espacial en alejarse más de un "día luz" de la Tierra, a pesar de que la vieja sonda se está quedando sin energía y sufre anomalías técnicas, en una misión que, según prometió un responsable, no terminará nunca.

Una señal de radio enviada por el explorador robótico desde el espacio interestelar fue recibida en Madrid a través de la Red Espacial Profunda (Deep Space Network), una constelación de antenas de radio de la NASA, lo que demostró que la sonda había alcanzado el hito tras 49 años, 2 meses y 11 días de vuelo.

Un hito de 26 mil millones de kilómetros

La Voyager 1 superó la distancia que recorre la luz en un día, unos 26 mil millones de kilómetros, el miércoles a las 10:16 GMT, informó la NASA. La señal tardó aproximadamente un día en llegar a la Tierra. La sonda es el objeto fabricado por el ser humano que más lejos ha viajado.

El ingeniero de la NASA Nshan Kazaryan anunció la confirmación en las instalaciones del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), en California.

"Tras 16 mil millones de millas de exploración, la Voyager 1 continúa su viaje hacia lo desconocido", dijo Kazaryan.

La vieja sonda se está quedando sin energía y sufre anomalías técnicas. via REUTERS

Los responsables de la NASA y los jefes de la misión celebraron este logro, pero reconocieron la fragilidad de la nave espacial. La directora científica de la agencia, Nicola Fox, elogió al equipo durante un acto en el JPL.

"Es un día increíble", dijo Fox, quien destacó al equipo "que simplemente sigue permitiendo que la Voyager continúe su travesía por el espacio".

Un año luz puede ser un concepto más familiar para muchas personas, una unidad de medida utilizada para distancias cósmicas enormes. Es lo que recorre una partícula de luz, llamada fotón, en un año: unos 9.5 billones de kilómetros.

Una misión que "nunca va a terminar"

Fox fue más allá al hablar del futuro de la sonda, que atraviesa el espacio interestelar, esa vasta extensión prácticamente vacía entre las estrellas.

"¿Cuándo va a terminar la misión? Nunca va a terminar, ni siquiera cuando ya no podamos comunicarnos con la Voyager", dijo Fox.

Actualmente, la Voyager 1 se dirige hacia la estrella Gliese 445, situada a unos 17 años luz de la Tierra. Pasaría a una distancia de aproximadamente 1.7 años luz de ella dentro de unos 40 mil años, si mantiene su ritmo actual.

La nave viaja a casi 61 mil kilómetros por hora.