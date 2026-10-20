Condenan a guatemalteco a 30 años de prisión por muerte de 53 migrantes en Texas

Un tribunal de Estados Unidos condenó a 30 años de prisión al guatemalteco Rigoberto Miranda Orozco por su participación en una organización de tráfico de migrantes vinculada con la muerte de 53 personas que viajaban hacinadas en el remolque de un camión en Texas, en junio de 2022, informó la Fiscalía estadounidense.

Miranda Orozco fue extraditado desde Guatemala para enfrentar la justicia de Estados Unidos. Según el fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, el acusado desempeñó un papel clave en la organización responsable de trasladar a los migrantes.

Creía que podía salirse con la suya, que podía esconderse en otro país. Ahora sabe que no es así. Porque pasará los próximos 30 años en una prisión estadounidense”, declaró Simmons durante una conferencia de prensa en San Antonio.

Esta es la tercera condena destacada en Estados Unidos relacionada con el caso. En 2025, el mexicano Felipe Orduña Torres, identificado como líder de la organización, recibió cadena perpetua, mientras que, Armando González Ortega, señalado como uno de sus organizadores, fue sentenciado a 83 años de prisión.

La tragedia ocurrió en junio de 2022

Los hechos ocurrieron cuando al menos 64 migrantes, entre ellos ocho niños y una mujer embarazada, viajaban en un remolque sin ventilación adecuada después de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

Las personas eran originarias de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Durante el trayecto hacia el norte, el sistema de aire acondicionado del camión no funcionó correctamente, por lo que la temperatura dentro del vehículo aumentó.

El camión fue localizado en San Antonio. En ese momento, 48 migrantes habían muerto, incluida una mujer embarazada. Otros 16 fueron trasladados a hospitales, donde cinco fallecieron posteriormente. Solo 11 personas sobrevivieron.

Simmons afirmó que Miranda Orozco volvió a organizar viajes para migrantes pocas semanas después de la tragedia, pese a saber que personas trasladadas previamente habían muerto en el remolque.

Nueve integrantes sentenciados en Estados Unidos

El fiscal general adjunto Tysen Duva informó que nueve integrantes de la red han recibido sentencia en Estados Unidos y otros diez en Guatemala. Además, cinco acusados esperan su condena en territorio estadounidense y uno permanece prófugo.

La sentencia contra Homero Zamorano Jr., ciudadano estadounidense que conducía el camión, está prevista para diciembre, de acuerdo con Duva.

Las investigaciones también establecieron que cada migrante habría pagado entre 12 mil y 15 mil dólares para ser trasladado a Estados Unidos.

Durante la conferencia, el fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, afirmó que su país mantendrá las investigaciones contra quienes organizan, financian y obtienen ganancias del tráfico de personas.