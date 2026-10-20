Empleados de TikTok revelaron datos sobre explotación infantil y autolesiones durante transmisiones

Documentos judiciales difundidos por NPR revelan que empleados de TikTok advirtieron durante años a directivos de la plataforma sobre casos de explotación sexual de menores y contenido relacionado con autolesiones, pero, según los testimonios, la empresa no actuó con la rapidez que varios trabajadores consideraban necesaria.

Las declaraciones forman parte de una demanda colectiva federal iniciada en 2022 contra TikTok, Meta, Google y Snapchat, en la que se les acusa de conocer riesgos para menores de edad dentro de sus plataformas y no actuar adecuadamente para mitigarlos.

Uno de los testimonios corresponde a Reagen Maher quien trabajó en áreas de seguridad e investigaciones de red social entre 2021 y 2024.

Según su declaración, durante meses intentó convencer a directivos de atender un fenómeno que describió como “contenido sexual transaccional”, en el que menores de edad aparecían en transmisiones en vivo realizando actos de naturaleza sexual a cambio de regalos virtuales que posteriormente podían convertirse en dinero real.

Maher afirmó que elevó las preocupaciones hasta altos niveles de la compañía y sostuvo que la empresa tenía conocimiento de estas prácticas antes de que fueran expuestas públicamente.

Investigación interna detectó miles de transmisiones con menores

De acuerdo con documentos citados en el expediente judicial, una investigación interna de la plataforma identificó que menores de entre 13 y 15 años aparecieron en aproximadamente 112 mil videos de TikTok Live tan solo durante enero de 2022.

Los documentos señalan que la compañía ya estaba al tanto del problema cuando comenzaron a surgir reportes públicos sobre la situación.

Otro testimonio incluido en el proceso judicial corresponde a Jordon Furlong, exgerente de producto del área de bienestar digital.

Según los documentos, Furlong advirtió sobre una falla en los controles parentales implementados por la empresa que permitía a adolescentes desvincularse de la supervisión familiar mediante un enlace oculto.

De acuerdo con sus mensajes internos, esa situación reducía significativamente la efectividad de las herramientas diseñadas para proteger a menores de edad.

También alertaron sobre riesgos de autolesión

Las declaraciones judiciales incluyen además el testimonio de Eric Han, quien encabezó áreas de seguridad de la empresa entre 2019 y 2023.

Han aseguró que ya en 2020 existían preocupaciones internas sobre el funcionamiento de los algoritmos de recomendación y su capacidad para exponer repetidamente a algunos usuarios a contenido relacionado con autolesiones y pensamientos suicidas.

Un borrador interno citado en el expediente señalaba que las redes sociales podían representar riesgos importantes para menores y calificaba la situación como un asunto urgente que requería atención prioritaria.

Las revelaciones surgen en medio de una ola de acciones legales contra la plataforma.

La fiscalía de Utah demandó previamente a TikTok por considerar que su herramienta de transmisiones en vivo exponía a menores a posibles riesgos de explotación sexual.

Además, la empresa ha alcanzado acuerdos económicos relacionados con demandas sobre salud mental juvenil y presuntas prácticas que favorecen la adicción entre adolescentes.