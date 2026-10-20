Equipo de Lula pide anular candidatura de Flávio Bolsonaro por presunta interferencia de Meta

La campaña del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitará al Tribunal Superior Electoral (TSE) que anule la candidatura de su rival, Flávio Bolsonaro, por una presunta interferencia de Meta en el proceso electoral, informó una fuente del equipo del mandatario a la agencia AFP.

El recurso, previsto para este martes, denuncia una supuesta “manipulación algorítmica” por parte de la empresa estadounidense, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, a la que el equipo de Lula acusa de favorecer al senador conservador en sus plataformas digitales.

De acuerdo con la fuente, la solicitud de anulación de la candidatura forma parte de las acciones que la campaña oficialista pretende presentar ante las autoridades electorales. La información fue publicada inicialmente por el diario brasileño Folha de S. Paulo.

Meta niega favorecer a un candidato

La empresa tecnológica ha rechazado las acusaciones de haber tomado partido en la contienda electoral y las ha calificado de falsas. Sin embargo, reconoció fallos, entre ellos la desactivación de anuncios de Lula, que atribuyó a problemas técnicos que, según la compañía, no habrían afectado exclusivamente a Brasil.

Este martes, representantes de Meta y abogados de ambas campañas tienen previsto reunirse en el Tribunal Superior Electoral, según informó una fuente de esa institución a la AFP.

Lula, de casi 81 años, busca obtener un cuarto mandato presidencial no consecutivo frente a Flávio Bolsonaro, de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022.

Las encuestas sitúan a ambos candidatos en un empate técnico de cara a la segunda vuelta, prevista para el próximo domingo.

En la primera ronda electoral, celebrada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo 47 por ciento de los votos, frente a 45 por ciento de Lula.