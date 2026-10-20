Aplazan audiencia de Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”; defensa busca acuerdo

Una jueza federal de Estados Unidos aplazó para el próximo 15 de diciembre la audiencia judicial del narcotraficante mexicano Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”. La magistrada Joan Azrack tomó la decisión tras recibir una solicitud conjunta presentada por la defensa del acusado y la Fiscalía estadounidense, según confirmaron fuentes judiciales.

El abogado del acusado, Rubén Oliva, pidió una extensión de 60 días para continuar las conversaciones con su cliente y los fiscales sobre un posible acuerdo de culpabilidad. Los representantes del gobierno estadounidense respaldaron la petición, según una moción presentada ante la jueza.

En la audiencia anterior, ambas partes habían informado sobre avances “productivos” en las negociaciones, que buscan alcanzar un acuerdo para evitar que Carrillo Fuentes enfrente un juicio.

Carrillo Fuentes, de 63 años, permanece detenido en un centro de Brooklyn desde que fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025.

El mexicano enfrenta acusaciones por delincuencia organizada continuada, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense, uso de armas en delitos relacionados con drogas y lavado de dinero procedente del narcotráfico.

En febrero de 2025, “El Viceroy” se declaró no culpable de todos los cargos. Sin embargo, desde entonces, su defensa y la Fiscalía comenzaron a negociar un posible acuerdo, mientras la jueza ha concedido varias prórrogas para permitir que continúen las conversaciones.

Vicente Carrillo Fuentes y Rafael Caro Quintero fueron extraditados desde México en febrero de 2025 para enfrentar procesos judiciales en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

La entrega de ambos se produjo en un contexto de presión del presidente estadounidense, Donald Trump, para intensificar la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.