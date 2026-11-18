Dos mexicanos fueron sentenciados a 24 años de cárcel cada uno en Chile, luego de que un tribunal los declarara culpables de tráfico de drogas, elaboración ilegal de estupefacientes y asociación para cometer delitos contemplados en la Ley 20.000.

La Fiscalía Nacional de Chile identificó a Eduardo Alejandro Michel Ávalos y Eduardo Jiménez Rangel como integrantes de una estructura criminal de origen mexicano. Aunque el comunicado de la dependencia no señala una organización, medios locales señalaron a los sentenciado de formar parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La investigación, encabezada por la Fiscalía Regional de Antofagasta y la unidad OS7 de Carabineros, permitió detectar un proyecto para establecer en territorio chileno una plataforma de recepción, procesamiento, elaboración y comercialización de metanfetamina, con la intención de distribuirla posteriormente en mercados internacionales.

El cargamento llegó desde México

Las investigaciones comenzaron en mayo de 2024 y permitieron rastrear las operaciones de una organización que actuaba desde México. Las autoridades realizaron el seguimiento de una entrega controlada de droga enviada desde el puerto de Manzanillo, en Colima, hasta Valparaíso, Chile.

El cargamento era transportado en un contenedor marítimo y estaba oculto en 36 recipientes plásticos que contenían metanfetamina mezclada con pintura e impermeabilizante. El método buscaba evadir los controles aduaneros y trasladar la sustancia hasta un laboratorio clandestino que sería instalado en la comuna de Lolol, en la Región de O’Higgins.

El 9 de enero de 2025, Carabineros detuvo a Michel Ávalos y Jiménez Rangel durante un operativo coordinado por el Ministerio Público en el inmueble donde se desarrollaría el proyecto. En el lugar fueron decomisados 844 kilos y 122 gramos de droga en peso bruto.

La Fiscalía destacó que la metanfetamina prácticamente no se produce en Chile y que el objetivo de la organización era establecer una infraestructura para fabricar la sustancia en el país y posteriormente exportarla a mercados de alto valor en Europa y Oceanía.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, señaló que la operación permitió impedir que Chile se convirtiera en un nuevo punto de producción y distribución internacional de drogas sintéticas.

Las condenas contra los dos mexicanos

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta impuso a cada acusado tres penas de ocho años de presidio efectivo: una por tráfico ilícito de drogas, otra por elaboración ilegal de estupefacientes y una tercera por asociación para cometer delitos contemplados en la Ley 20.000.

Durante el juicio, los magistrados consideraron que las pruebas documentales, periciales y testimoniales acreditaron la existencia de un plan criminal organizado y la participación de ambos acusados en su ejecución.

Las condenas contemplan el descuento de los 676 días que los dos mexicanos habían permanecido privados de la libertad desde su detención. El tiempo de cumplimiento se contabilizará a partir de su captura, ocurrida en enero de 2025.

Los sentenciados tienen la posibilidad de impugnar el fallo ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta.