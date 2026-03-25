Con cuchillo y piedras, mujer de la tercera edad agrede a pareja en Chile “por pecadoras” | VIDEO

Una persona de la tercera edad violentó a una pareja de mujeres luego de que las dos se saludaran de beso al interior de un vehículo en Chile.

A través de redes sociales se difundió un video en donde es muestra el momento en el que una mujer de la tercera edad insulta y golpea a la joven que la grababa. En las imágenes se observa otro adulto trata de intervenir para que la situación escalara.

Una de las víctimas comentó que tras verlas besándose, la señora se acercó a ellas para insultarlas y hacerles gestos obscenos; sin embargo, minutos después sacó un cuchillo de cocina e intentó atacar a una de las mujeres que bajó de su auto para encararla. Además, comenzó a lazarle piedras al vehículo para dañarlo.

De acuerdo con información publicada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile, los hechos ocurrieron a unos metros de la terminal de autobuses de Talca, una ciudad ubicada en la región del Maule, en el centro del país.

La pareja de la víctima mencionó que la mujer se alteró y comenzó a atacar el automóvil y después a ellas con distintos objetos.

Intentó agredir a mi polola con una botella, tazas, vidrios, , manotazos y posteriormente, con un cuchillo de cocina”

Reacciones en redes sociales tras acto de homofobia

Usuarios de redes sociales rechazaron la conducta de la mujer, quien es comerciante de la zona. “Ya saben dónde no comprar”, “Se sublevaron con el nuevo presidente”, “A esa señora la deberían de encerrar junto con la de Talcahuano”, fueron algunos mensajes que se observaron en la publicación.

Ataques homofóbicos en Chile

El gobierno de Chile ha reconocido un aumento preocupante de ataques homofóbicos en los últimos años y ha impulsado medidas para proteger a la comunidad LGBT+, incluyendo protocolos de seguridad, campañas de sensibilización y fortalecimiento de la persecución penal contra crímenes de odio.

De acuerdo con información difundida por medios como Excélsior, organizaciones civiles y reportes oficiales han documentado un incremento en los casos de violencia contra personas LGBT+. Los registros señalan que los ataques más frecuentes incluyen agresiones físicas en espacios públicos, hostigamiento verbal y discriminación laboral. En particular, se han reportado asesinatos y golpizas contra hombres homosexuales y mujeres trans, lo que ha generado alarma en organismos internacionales de derechos humanos.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) ha advertido que los crímenes de odio en Chile se mantienen en niveles altos y que la mayoría de las víctimas tienen entre 20 y 35 años. Estos datos han sido respaldados por informes del Ministerio Público, que reconoce que la homofobia sigue siendo un problema estructural en la sociedad chilena.

Medidas del gobierno chileno

El gobierno ha respondido con una serie de acciones institucionales. Entre ellas destacan la creación de protocolos de atención en Carabineros y la Policía de Investigaciones para garantizar que las denuncias de ataques homofóbicos se registren y se investiguen con prioridad. Además, el Ministerio de Justicia ha impulsado reformas para que los crímenes motivados por odio hacia la orientación sexual o identidad de género sean considerados agravantes en los procesos judiciales.

En paralelo, el Ministerio de Educación ha lanzado campañas de sensibilización en escuelas públicas y privadas, con el objetivo de reducir la discriminación y promover la inclusión desde edades tempranas. También se han fortalecido las alianzas con organizaciones civiles para dar acompañamiento psicológico y legal a las víctimas.