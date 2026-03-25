Sarah Mullally es investida como la primera mujer arzobispa de Canterbury

La catedral primada de Inglaterra fue escenario este miércoles de la entronización de Sarah Mullally como nueva arzobispa de Canterbury, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo. La ceremonia, revestida de solemnidad y tradición, incluyó el ritual de llamar a la puerta de la catedral y ocupar la sede de san Agustín, en presencia de autoridades civiles y religiosas.

En sus primeras palabras, Mullally subrayó su intención de promover una Iglesia “inclusiva y abierta”, defendiendo la necesidad de crear un espacio donde todos sean bienvenidos, independientemente de sus posturas teológicas.

División en la Comunión Anglicana

Lejos de generar consenso, su elección ha sido interpretada por numerosos líderes anglicanos,especialmente en África y otras regiones del Sur Global, como un paso más en la deriva doctrinal de la Iglesia de Inglaterra. Estos sectores consideran que la ordenación de mujeres y la apertura a cambios en la moral sexual suponen una ruptura con la tradición apostólica.

El ascenso de Mullally es visto como la consolidación de esa línea, lo que ha intensificado las críticas hacia Canterbury y ha puesto en duda su papel histórico como centro de unidad de la Comunión Anglicana.

Riesgo de cisma

De acuerdo con Reuters, algunas voces dentro de la institución advierten que la Comunión Anglicana podría encaminarse hacia un cisma de facto, con provincias enteras distanciándose doctrinal y estructuralmente de la Iglesia de Inglaterra.

Para sus críticos, el liderazgo de Mullally no cerrará heridas, sino que podría profundizar una división que muchos consideran ya difícilmente reversible.

La primera arzobispa de Canterbury asume el cargo en uno de los momentos más delicados de la historia reciente del anglicanismo, con el desafío de liderar y evitar una ruptura que algunos consideran inevitable.